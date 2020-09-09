Жителей области приглашают проголосовать за проект реновации МГТУ

Проект «МГТУ - кадры будущего для экономики Мурманской области» разместил на крауд-платформе губернатор Андрей Чибис.

Проект направлен на подготовку конкурентоспособных специалистов, которым по силам реализовывать международные проекты в Арктике, а также трансформацию МГТУ в глобальный университет.

Ссылку на онлайн голосование можно найти на странице университета в социальной сети «ВКонтакте», в официальной группе «Мурманская область» или же на сайте вуза.

От вас зависит, каким будет облик технического университета, а в последствии и всего региона.