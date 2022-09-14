День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.22 19:30
Жителей региона приглашают принять участие в конкурсе «Лига лекторов»
Свои силы могут попробовать заполярные просветители, работающие в сферах экологии и благотворительности, социально-гуманитарных и естественных наук, бизнеса, технологий, медиа и маркетинга, спорта и здорового образа жизни, культуры и искусства.
Евгения Бурнашова из Гаджиево за победу в предыдущем сезоне «Лиги лекторов» получила в награду путешествие на Сахалин и Курильские острова.
В финале конкурса наша землячка выступала перед студентами Московского государственного технического университета имени Баумана. Основная тема её лекций – привлечение людей на Север. Финалисты и победители третьего сезона получат звания «Лектор «Знания» и возможность выступать на лучших площадках страны.
50 победителей могут рассчитывать на поддержку в размере полмиллиона рублей, развитие и продвижение своего просветительского контента. Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте проекта.
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Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
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То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
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08.09.22 22:15
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