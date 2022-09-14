Жителей региона приглашают принять участие в конкурсе «Лига лекторов»

Свои силы могут попробовать заполярные просветители, работающие в сферах экологии и благотворительности, социально-гуманитарных и естественных наук, бизнеса, технологий, медиа и маркетинга, спорта и здорового образа жизни, культуры и искусства.

Евгения Бурнашова из Гаджиево за победу в предыдущем сезоне «Лиги лекторов» получила в награду путешествие на Сахалин и Курильские острова.

В финале конкурса наша землячка выступала перед студентами Московского государственного технического университета имени Баумана. Основная тема её лекций – привлечение людей на Север. Финалисты и победители третьего сезона получат звания «Лектор «Знания» и возможность выступать на лучших площадках страны.

50 победителей могут рассчитывать на поддержку в размере полмиллиона рублей, развитие и продвижение своего просветительского контента. Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте проекта.