Жителей региона приглашают принять участие во Всероссийском экономическом диктанте

Испытание можно будет пройти 12 октября.

Основная цель акции - повышение уровня экономической грамотности населения. Организатором диктанта выступает Вольное экономическое общество России при участии Международного Союза экономистов.

Проект существует с 2017 года. В 2020 году диктант впервые состоялся исключительно в онлайн-формате, свою экономическую грамотность проверили более 183 тысяч человек.

В этот раз испытание можно будет пройти так же на сайте акции в режиме реального времени. К участию во Всероссийском экономическом диктанте приглашаются все желающие.