Жителей региона приглашают присоединиться к международной просветительской акции «Литературный диктант»

Она состоится 26 и 27 сентября. Проект, созданный в регионе в 2021 году, получил широкое распространение и пройдёт на тысячах площадок в России и за рубежом.

За годы существования акция приобрела международный масштаб: к ней присоединились тысячи площадок из 25 стран мира. Участникам предложат ответить на 20 вопросов, разработанных при участии филологов, преподавателей вузов, писателей и специалистов Мурманской областной научной библиотеки.

Задания направлены на проверку знания произведений русской классической литературы.

В Мурманской области акция будет организована на 63 площадках, расположенных в учреждениях образования и культуры. Основной выступит Мурманская областная научная библиотека.