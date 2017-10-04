Жителей столицы Заполярья поздравляют с Днём города

Поздравить с началом нового века город, который помнит историю и с уверенностью смотрит в будущее, спешат те, от кого зависит сегодняшний день – градоначальники и депутаты.

- Дорогие мурманчане! От всего сердца, от всей души поздравляю вас с днём рождения города-героя Мурманска! Желаю счастья, успехов, доброты, тепла, уюта в ваших домах и семьях! – поздравляет горожан Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска.

- Дорогие друзья, уважаемые мурманчане! 4 октября нашему любимому городу исполняется 101 год. Начинается второе столетие его жизни, - поздравляет мурманчан Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - В России, безусловно, есть города значительно старше. Однако, Мурманск, несмотря на свой относительно молодой возраст, пережил много. Но, вопреки всему, наш город стал самым красивым и самым крупным из ныне существующих городов за Полярным кругом.

- Сегодня мы отмечаем первый год, прожитый в новом столетии! Город продолжает динамично развиваться, и я хочу поблагодарить всех жителей нашего города, которые своим трудом вносят вклад в его развитие, - поздравляет жителей города-героя Алексей Веллер, депутат Государственной Думы. - Всем и каждому хочу пожелать всего самого доброго и наилучшего! Пусть в каждой семье будет покой, уют, счастье и достаток! А всем нам вместе желаю процветания и развития. Не сомневаюсь, что так и будет во втором столетии нашего города.