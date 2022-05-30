Жителей улицы Корабельной объединяет праздник, организованный управляющей компанией

На детской площадке по улице Корабельной в Североморске представители управляющей компании «СЖКХ» организовали праздник, приуроченный к Международному дню соседей. Лейсан, жительница Североморска: «Сегодня очень тепло. Это совпало с праздником, поэтому можно одеваться легко, тут будет весело. За ответы на вопросы дают призы, поэтому и детей здесь много».

На детской площадке по улице Корабельной в Североморске представители управляющей компании «СЖКХ» организовали праздник, приуроченный к Международному дню соседей.

Лейсан, жительница Североморска: «Сегодня очень тепло. Это совпало с праздником, поэтому можно одеваться легко, тут будет весело. За ответы на вопросы дают призы, поэтому и детей здесь много».

Лейсан, юная жительница столицы Северного флота, отметила, что их детскую площадку модернизировали в прошлом году. Девушка приятно удивлена празднику, организаторы постарались на славу.

Галина Сидорова, генеральный директор УК «СЖКХ», г. Североморск: «Надеюсь, что это будет традицией. В том году мы проводили на улице Чебаненко праздник «Мой дворовой спорт», на котором соседи друг с другом познакомились. Мы все живём сейчас в таком мире, что, проходя мимо соседа, даже иногда не поздороваемся, поэтому мной было принято решение, а почему бы нам не объединить такую густонаселённую корабельную улицу и познакомить соседей друг с другом».

Генеральный директор управляющей компании «СЖКХ» Галина Сидорова также занималась организацией субботников, направленных не только на улучшение состояния придомовых территорий, но и на сплочение северян. Главная особенность торжества и в том, что жители могли обратиться с любым вопросом из сферы ЖКХ к директору управляющей компании. Власти региона поддерживают такие инициативы.

Алёна Кузнецова, министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Я считаю, что в победу в сфере ЖКХ завоюет только тот, кто, наверное, учитывает интересы жителей. Соответственно мы понимаем, что такое тесное взаимодействие с жителями со стороны управляющих компаний, когда ТСЖ является реальным объединением для жителей».

Масштабная развлекательная программа и сладкие призы за активное участие в конкурсах достигли главной цели праздника.