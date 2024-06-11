День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.06.24 19:30
Жителей Заполярья приглашают представить свои проекты на Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»
Идея конкурса — в привлечении потенциала молодёжи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских территорий.
Участники в 2024 году могут представить работы в 13 номинациях, основная тема которых — укрепление семейных ценностей, традиций и исторической памяти поколений.
Принять участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет (студенты, аспиранты, молодые учёные, общественные деятели и предприниматели) и опытные специалисты / преподаватели в специальных номинациях без возрастных ограничений.
Конкурс проводится в четыре этапа. Заявочная кампания первого завершится 30 сентября.
Узнать подробности и пройти регистрацию можно на сайте проекта.
Комментарии
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Последние комментарии
Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
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