Жителей Заполярья приглашают представить свои проекты на Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Идея конкурса — в привлечении потенциала молодёжи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских территорий.

Участники в 2024 году могут представить работы в 13 номинациях, основная тема которых — укрепление семейных ценностей, традиций и исторической памяти поколений.

Принять участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет (студенты, аспиранты, молодые учёные, общественные деятели и предприниматели) и опытные специалисты / преподаватели в специальных номинациях без возрастных ограничений.

Конкурс проводится в четыре этапа. Заявочная кампания первого завершится 30 сентября.

Узнать подробности и пройти регистрацию можно на сайте проекта.