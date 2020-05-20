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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.05.20 19:30

Жители 100 домов в Североморске почти на сутки остались без отопления и горячей воды

Всему виной авария на старом отрезки сетей. Напомним, район который во флотской столице называется «Верх», уже оставался без теплоснабжения, такая же авария случилась здесь в апреле.

Во флотской столице энергетики компании «МЭС» работали всю ночь, чтобы дать жителям района тепло и горячую воду. Накануне «Верх» Североморска снова остался без тепла и горячей воды. Причина - очередной порыв на магистральном трубопроводе. Он находится в собственности администрации ЗАТО, но обслуживают и эксплуатируют сооружение специалисты «Мурманэнергосбыта».

Александр Кобытев,  директор филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»: «Это тот же участок, где был губернатор Мурманской области. С января по май это пятый порыв на этом участке. Это главный ствол, поэтому  это вызывает большие опасения в преддверии будущего отопительного сезона».

Аварии здесь случались и раньше. Последний раз трубы прорвало в апреле. Тогда на место лично выезжал губернатор Мурманской области. Как выяснилось, капитальной замены требуют более 500 метров изношенной магистральной сети. Это общий масштаб проблемы, которую необходимо решить муниципалитету.

Валентин Горобцов, и.о. генерального директора АО «МЭС»: «Эмоция одна - всему свой срок! Отслужила - надо менять. Ничего хорошего сказать нельзя. До утра точно останутся без воды все 16 тысяч человек».

В этот раз энергетики выполнили ремонт не точечно, а сразу заменили два участка в несколько метров – на прочные трубы в современной изоляции.

Александр Кобытев,  директор филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»: «При обследовании, когда образовался свищ, мы поняли, что вставками здесь не обойтись. Решили, что лучше заменить сразу полные хлысты трубопроводов и тем самым обезопасить себе дальнейшее прохождение до завершения этого отопительного сезона».

Такой ремонт - в пользу максимального качества - отнял больше сил и времени: энергетики завершили его, как прогнозировали, под утро.  Подавать тепло в порядка ста домов микрорайона начали в районе пяти часов утра.

 

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