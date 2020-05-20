Жители 100 домов в Североморске почти на сутки остались без отопления и горячей воды
Всему виной авария на старом отрезки сетей. Напомним, район который во флотской столице называется «Верх», уже оставался без теплоснабжения, такая же авария случилась здесь в апреле.
Во флотской столице энергетики компании «МЭС» работали всю ночь, чтобы дать жителям района тепло и горячую воду. Накануне «Верх» Североморска снова остался без тепла и горячей воды. Причина - очередной порыв на магистральном трубопроводе. Он находится в собственности администрации ЗАТО, но обслуживают и эксплуатируют сооружение специалисты «Мурманэнергосбыта».
Александр Кобытев, директор филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»: «Это тот же участок, где был губернатор Мурманской области. С января по май это пятый порыв на этом участке. Это главный ствол, поэтому это вызывает большие опасения в преддверии будущего отопительного сезона».
Аварии здесь случались и раньше. Последний раз трубы прорвало в апреле. Тогда на место лично выезжал губернатор Мурманской области. Как выяснилось, капитальной замены требуют более
Валентин Горобцов, и.о. генерального директора АО «МЭС»: «Эмоция одна - всему свой срок! Отслужила - надо менять. Ничего хорошего сказать нельзя. До утра точно останутся без воды все 16 тысяч человек».
В этот раз энергетики выполнили ремонт не точечно, а сразу заменили два участка в несколько метров – на прочные трубы в современной изоляции.
Александр Кобытев, директор филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»: «При обследовании, когда образовался свищ, мы поняли, что вставками здесь не обойтись. Решили, что лучше заменить сразу полные хлысты трубопроводов и тем самым обезопасить себе дальнейшее прохождение до завершения этого отопительного сезона».
Такой ремонт - в пользу максимального качества - отнял больше сил и времени: энергетики завершили его, как прогнозировали, под утро. Подавать тепло в порядка ста домов микрорайона начали в районе пяти часов утра.