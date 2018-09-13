Жители 9-этажки на улице Ломоносова бегут от мышей

Жителей, на первый взгляд, вполне благополучной девятиэтажки в Первомайском округе Мурманска, по сути, на произвол мышам бросила управляющая компания. Мусор подолгу не вывозится, дворников нет, а жителей буквально выгоняют из квартир мыши. Отчаявшиеся мурманчане обратились за помощью к депутатам.

Ловить мышей для жителей дома № 5 по улице Ломоносова стало своеобразным квестом. И высота здания грызунам не помеха. Даже на девятом этаже в мышеловки, расставленные по всей квартире, попадается более десятка вредителей в день. Благоприятные условия, но только не для жителей дома, которые платят за услуги управляющей компании, а для мышей, эта самая компания и создает. Мусор вывозится редко, подъезды и придомовая территория не убираются, дератизации не проводят. Заботиться о доме жителям приходится собственными силами.

- Я постоянно на них жаловалась, потому что если что-то и делают, то халатно. У нас мыши в доме, - делится своими бедами Марина Французова, мурманчанка. – А коммунальщики постоянно отписываются, говорят, что дератизация проводилась. Но на мышей это не влияет, их штук сто отловили за год. Я не вижу вообще наших уборщиков. Они, может быть, рано утром вывезут мусор из подъездов и всё. А вот чтобы убирали, подметали подъезды, я никогда не видела этого.

О предстоящей проверке с участием районной администрации и депутатов коммунальщики знали. Мусор утром предусмотрительно вывезли. Опустошать контейнеры одна за другой приехали аж три машины. Эта контейнерная площадка, по словам представителей районной администрации, давно признана проблемной. И такой двор здесь не один.

- На эту управляющую компанию жалоб много, - констатирует Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Неподалеку есть двор на улице Зои Космодемьянской, туда мы выезжали уже три раза. Там тяп-ляп тоже, пустяковые вопросы не могут решить годами. Сегодня мы видим, что от визитов депутатов, от работы административных комиссий и контролеров из администрации округа есть вполне ощутимая польза, потому что 40 минут назад, как говорят жильцы, весь мусор, который там копился, быстро вывезли.

Нерадивые организации штрафуют, только помогает это слабо. А на эту управляющую компанию жалуются жильцы почти каждого дома, который за ней закреплён.

- С начала года специалистами округа проведено 64 проверки. По их результатам, по фактам нарушений, по нарушениям правил благоустройства нами было составлено 1030 актов, из которых 271 направлен в административную комиссию, - сообщает Игорь Корявко, начальник отдела по взаимодействию со структурами ЖКХ и благоустройству управления Первомайского округа г. Мурманска, - для привлечения виновных должностных лиц к ответственности. Общая сумма штрафов, наложенных на них, составила 1 млн 397 тысяч рублей на сегодняшний день.

Янита Андреева живёт в доме № 5 по улице Ломоносова 5 со дня рождения. Но год назад вынуждена была бежать к родителям. Мыши угрожали её новорожденному ребёнку. А в управляющей компании её даже слушать не стали. Но женщина верит, что после приезда депутата всё изменится, а она сможет вернуться домой. Она вместе с другими мамочками мечтает и о новой детской площадке во дворе.

Инициативу молодых мам поддержали большинство жителей дома. На руках у Яниты протокол общего собрания жильцов. Виктор Хабаров с документами ознакомился и пообещал горожанам оказать помощь в борьбе за новую детскую площадку.