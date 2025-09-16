Жители Алакуртти торжественно отметили 81-летнюю годовщину со дня освобождения села от немецко-фашистских захватчиков

В этот тень не только отметили ярко и празднично, но и захоронили останки 10 советских солдат, а также открыли памятный мемориал погибшим участникам специальной военной операции.

Село Алакуртти ранее входило в состав финской губернии Лаппи. А во время Русско-Финской войны 1939-1940 г.г перешло в состав Советского Союза. Но мирной жизни местные жители ещё долго не видели. Началась Великая Отечественная война. Финские власти сразу открыли свои границы для немецко-фашистских захватчиков и здесь начались одни из самых ожесточенных боев на Кольском полуострове.

Алексей Карташов, начальник службы в селе Алакуртти пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия: «Во время Великой Отечественной войны враг рвался к Белому морю, Кировской железной дороге, пытался отрезать весь Кольский полуостров, но благодаря героизму, стойкости, объединению наших предшественников, защитников Заполярья, планам врага не суждено было сбыться».

Немецко-финские захватчики быстро оккупировали пограничную территорию. Алакуртти с 1941-го по 1944 год стал военным аэродромом, с которого фашисты совершали налёты на Кандалакшу и Кировскую железную дорогу. Но спустя 3 года ожесточенных боев началось наступление советских войск и 14 сентября числа Алакуртти было полностью освобождено.

Алексей Карташов, начальник службы в селе Алакуртти Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия: «Огромная благодарность нашим защитникам, а также тем людям, которые в послевоенные годы отстроили, возродили из руин населённый пункт Алакуртти».

И вот Алакуртти отмечает уже 81-летие освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Все эти годы здесь велась работа по поиску останков тех, кто отдал жизнь за будущее своих детей и внуков.

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики по Мурманской области: «Здесь есть люди, нежелающие своего времени, нежелающие свободного времени, у них есть семьи. Они тратят его на то, чтобы найти тех воинов, которые защищали нас в тот период. Ежегодно они поднимают останки, предают их земле, восстанавливают имена, ведут очень большую работу, которая помогает нам сохранить истинную и подлинную память».

На мемориальном воинском кладбище торжественно и с воинскими почестями в последний путь проводили 10 неизвестных солдат, имена которых ещё предстоит установить.

Игорь Лякин, член поискового отряда «Верман», г. Кандалакша: «Поисковые отряды, работавшие на Кандалакшском направлении, нашли останки десяти бойцов. Работали, как кандалакшские поисковики, так и приезжал отряд из Санкт-Петербурга. Бойцов, к сожалению, идентифицировать не удалось, медальонов нет, есть две подписные вещи – котелок и ложка. По котелку есть вопросы, конечно, а на ложке есть инициалы «А.П».

Александр Самарин, глава Кандалакшского муниципального округа: «Огромные слова благодарности поисковикам. Это очень нелёгкая работа, на мой взгляд, просто бесценная. Всё держится на энтузиазме и на желании выполнить задачи этих ребят-поисковиков. Я им очень благодарен, как и каждый житель - не только Алакуртти, но и всей Мурманской области».

Кто-то из них вернулся, а кто-то остался на полях сражений.

В этот день в Алакуртти состоялось ещё одно памятное событие - открытие мемориала, созданного в память о наших земляках, погибших в зоне проведения СВО. Его обустройство стало возможным благодаря губернаторской программе «На Севере - твой проект», а главное - благодаря поддержке жителей села.

Во время открытия памятного мемориала погибшим участникам СВО в Алакуртти звучал дрожащий голос и текли слезы не только родных и близких воинов.

Александр Самарин, глава Кандалакшского муниципального округа: «Героями не рождаются, героями становятся. Сегодня мы открываем этот мемориал погибшим участникам СВО, тем ребятам, которые боролись за мир, в котором нет места нацизму. Они выполнили свой воинский долг до конца и отдали самое ценное, что есть у каждого из нас, – это человеческая жизнь. Извиняюсь, немножко тяжело говорить. Теперь в Алакуртти стоит навсегда застывший воин, готовый сразу ринуться в бой, как когда-то это сделали те, кто сейчас уже ничего сказать не сможет».

Иван Лузик, врио командира 80 отдельной арктической мотострелковой бригады: «К сожалению, гибнут действительно лучшие, гибнут, в первую очередь, потому что никогда не прячутся за спины своих товарищей».

Илья Жуков, начальник связи, командир взвода управления, старший лейтенант, участник программы «Герои Севера», участник СВО: «Каждый из данных военнослужащих проливал кровь, защищая наше Отечество, поэтому мы должны помнить о каждом героическом подвиге. Я очень часто бывал на полях сражений, каждый проявлял недюжинную выдержку, они не щадили себя: раненный – не раненный, продолжали бой. Это всё мы должны помнить».

В зоне боевых действий Илья Жуков провёл более года, а сейчас командир взвода учится по программе «Герои Севера» и совсем скоро станет членом управленческого звена.

Илья Жуков, начальник связи, командир взвода управления, старший лейтенант, участник программы «Герои Севера»: «Нас включают в работу администраций, дают нам полную базу знаний о том, как всё это работает внутри, так что приятно участвовать в этой программе, быть одним из выбранных».

Но даже после смены места службы или работы у Ильи, да и у других участников СВО, навсегда в памяти останутся те самые мгновения, в которых они боролись друг за друга, за своих родных и близких на полях сражений.