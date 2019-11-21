Жители Александровска и столичные архитекторы формируют будущий облик городов ЗАТО

Благоустройство города – дело его жителей, уверены специалисты Центра городского развития, архитекторы согласно кивают, но гарантируют помощь в разработке и реализации проектов. Во второй раз ЗАТО Александровск принял в гости архитектора из столицы, чтобы внести коррективы в текущий план.

В конкурсе благоустройства примут участие все малые города Мурманской области. Чтобы успешно пройти региональный отбор, для каждого из населённых пунктов разрабатывается свой уникальный проект. Чем больше в нём необходимых для комфортной жизни элементов, тем он более конкурентоспособен.

Специалисты архитектурного бюро Асадова из Москвы, взявшие на себя разработку проектов для Александровска, уже во второй раз приезжают в большое ЗАТО для исследования местности и общения с жителями.

«Главное достижение этих встреч, что появляются лидеры, готовые не только критиковать, но и предлагать и привносить что-то своё, - говорит Никита Асадов, директор по развитию архитектурного бюро Асадова (г. Москва). - Дальнейшая задача программы, чтобы этих лидеров становилось всё больше, чтобы забота о городской среде не была исключительно в компетенции администрации, как хозяина, чтобы жители брали право на город, становились хозяевами дома, во дворе и городском пространстве, чтобы отношение собственника развивалось и формировалось».

Два дня архитектор кропотливо работал в Александровске. На чертежах вновь и вновь появлялись новые пометки. Многое изменилось в сознании специалиста и после осмотра территорий, которые планируют преобразить.

«Пытаемся переориентировать проект больше на зиму. Поняли, как это работает летом, теперь пытаемся проработать зимний вариант. Здесь любая активность и мебельные уличные элементы, то, чем можно зимой заниматься – для нас супер важно и будет одной из ключевых фишек и интересных моментов проекта», - отмечает Никита Асадов.

Свои коррективы внесла и полярная ночь. Архитектор воочию убедился, насколько важно для жителей Заполярья хорошее освещение. Чтобы уточнить, в чём в первую очередь ещё нуждаются александровцы, проводился опрос, результаты которого во многом стали неожиданными и интересными.

«Проекты городской среды – это не только про архитектуру. Это проекты, которые позволяют людям получить новые сценарии жизни. По опросу понятно, что здесь не хватает детских функций, это было понятно и по первой встрече, - говорит Светлана Москвичёва, заместитель директора АНО «Центр городского развития» Мурманской области. - Но помимо классических моментов, которые мы и так знаем, хотелось дать пищу для размышления: а что ещё можно сделать? Конкурс предполагает не лавочки, урны, беседки, а это для людей, с масштабом, для чего это нужно конкретным людям. Как они будут использовать эту территорию, какие новые смыслы принесёт это людям».

На всех встречах с жителями городов большого ЗАТО была организована онлайн-трансляция. Но и этого архитекторам и специалистам по благоустройству мало – общения и обратной связи с александровцами должно быть больше. Поэтому оперативно созданы группы и чаты в социальных сетях и мобильных мессенджерах, ответственные за проект на связи и готовы ответить на любые вопросы горожан.