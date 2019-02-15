Жители Александровска могут спать спокойно

В ЗАТО Александровск в ходе учений проверили насколько готовы специальные службы к экстренным ситуациям.

В течение трёх дней сотрудники экстренных служб отрабатывали действия по защите населения и ликвидации условных чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Главная цель таких тренировок - повышение готовности и достижение слаженности в работе, чтобы все действия, если ЧП вдруг произойдёт на самом деле, были доведены до автоматизма.

Как утверждает заместитель начальника МЧС России по Мурманской области, жители ЗАТО могут спать спокойно, гражданская оборона в их муниципалитете на высшем уровне.

«В учении были задействованы силы и средства правоохранительных и спасательных структур, включая СПСЧ-4 Спецуправления ФПС №48 МЧС России, в том числе экстренной специализированной медицинской помощи ФГБУЗ ЦМСЧ № 120, - рассказал Олег Романенко, заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области. - Все категории обучаемых прошли хорошую практику на объектах с массовым пребыванием людей».