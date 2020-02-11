Жители Белокаменки стали заложниками грандиозной стройки

Они считают, что компания «НОВАТЭК» планомерно уничтожает село. Взрывы, от которых трескаются стёкла в домах, загрязнение водоёмов, а теперь ещё и планы по сливу в реку канализационных вод. Всё это та цена, которую люди платят за возведение центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

Река Белокаменка в селе с одноимённым названием на западной стороне Кольского залива - источник жизни. Местные берут отсюда воду, по водоёму форель идёт на нерест в расположенное выше озеро, водятся здесь и ондатры. Не замерзает речка даже зимой - стоит только разгрести немного снег - и вот он, живой поток. Вот только скоро история этой водной артерии рискует закончиться, говорят жители населённого пункта.

- Вот эта труба была - полтора метра. Труба голая совсем. Полностью открытая. Я ещё спускался тут, сидел на трубе и ловил рыбку. Глубина была - полтора метра. Сейчас труба на четверть завалена. Они грейдером проходят, а всё валится туда, - возмущается местный житель

В водоём попадает грязь и глина со стройки. Сейчас вода из реки непригодна даже для хозяйственных нужд. Ещё в прошлом году жителям Белокаменки обещали пробурить новую скважину и запитать от неё село. Обещания пока так обещаниями и остались.

Валентина Курашова, жительница посёлка Белокаменка: «Сейчас-то морозно, сейчас не так. Вот будет оттепель - и грязь потечёт по новой. Нам не постирать, ни помыться. У нас и бойлеры стоят. Не помыться. Общей бани у нас нет. Мы с речки запитываемся, никаких очистных у нас нет».

И глина сейчас не самое худшее, что может случиться с рекой. В скором времени выше по течению планируют построить коллекторы, откуда канализация, как говорят люди, будет спускаться непосредственно в водоём. Обещают, что перед спуском воду будут очищать. Но местным жителям от этого ничуть не легче.

Зоя Назарова, жительница посёлка Белокаменка: «Я когда сказала, вы что, совсем сдурели? Вы куда канализацию собираетесь сливать? У нас, типа, супер очистные сооружения, импортные, вода будет чистейшая. Ну, так взяли бы её к себе назад, повернули бы, повторно бы употребляли».

Зоя Назарова в Белокаменке живёт с 90-х годов прошлого века. Сначала сюда работать приехал её отец, за ним перебралась и она. Поселились в домике в проулке у самой реки. Сейчас небольшой тупичок превратился в оживлённый тракт. По нему круглосуточно снуют большегрузы строителей. А с другой стороны, в непосредственной близи от строения, то и дело раздаются громкие взрывы.

Зоя Назарова, жительница посёлка Белокаменка: «Нам во время взрыва камнем пробило крышу. Потекло там. По стене потекло. А этот, господи, как там его, их Агеев говорит: «А вы докажите, что это от нашего взрыва. Мы уже здесь не взрываем».

На взрывы, от которых дрожит земля и сыпется штукатурка, жалуются и другие жители Белокаменки. Выше по дороге - жилая трёхэтажка. В ней во время взрывных работ треснули оконные стёкла, а по стене, говорят люди, пошли трещины.

Антонина Кабана, жительница посёлка Белокаменка: «Взрывают, аж, всё трясётся. Я на первом этаже живу, так у меня стёкла трясутся. Хоть бы это, нам потом вставили, где полопалось».

Из-за стройки жители села то и дело остаются без электричества: самосвалы периодически обрывают низковисящие провода. Центральную улицу, раньше заасфальтированную, разбили и засыпали глиной - теперь в тёплый сезон здесь постоянно грязная каша.

Периодически в селе проводятся собрания, но толку от них, по словам людей, нет. Жалобы так и остаются без ответа, а обещаниям превратить Белокаменку в город-сад, тут не верят. Сад-то будет, говорят жители Белокаменки, да не для нас.