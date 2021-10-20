Жители более 300 домов Заполярья получат в ноябре перерасчёт за отопление из-за отключений в октябре

Алёна Кузнецова, главный жилищный инспектор Мурманской области: «У нас есть определенный список домов, в которых отключалось отопление во время ремонтных работ на магистрали».

Около 60 домов из этого списка обслуживает АО «Мурманэнергосбыт», остальные находятся под контролем Мурманской ТЭЦ, об этом сообщила главный жилищный инспектор региона Алёна Кузнецова. Прокомментировала глава ГЖИ и особенности этих ремонтов теплосетей в Мурманске. В нескольких местах рабочим пришлось вскрыть асфальт, что, естественно, вызвало волну негодований со стороны жителей областного центра. Но каждый из таких случаев – аварийный.