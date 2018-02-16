Жители большого ЗАТО выбирают лучшие проекты благоустройства общественных территорий

О благоустройстве говорят не только в Мурманске, но и в большинстве муниципалитетов региона. Глава администрации ЗАТО Александровск встретился со школьниками, чтобы рассказать о том, что они наравне со взрослыми имеют право выбирать, что конкретно власти должны сделать в первую очередь в муниципалитете.

В реализации проекта на территории большого ЗАТО исполнительная власть взяла на себя организаторскую функцию. В уполномоченных подразделениях администрации проводился сбор предложений от граждан. 9 февраля общественная комиссия определила дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, которые в дальнейшем будут представлены на суд горожан.

А 18 марта александровцы смогут не только отдать свой голос на выборах главы государства, но и проголосовать за понравившийся им проект.

Не все школяры достигли возрастного ценза для главных выборов, а вот определить, как именно будет преображаться их город, они уже могут с 14 лет.

Главный принцип проекта – определять, что и как будет благоустроено, должны сами жители. Встречи в коллективах ЗАТО Александровск проходят уже вторую неделю. Во многих из них принимает активное участие глава администрации Семён Кауров.

В 2018 году в Снежногорске планируется благоустроить нижнюю террасу, пустырь на Октябрьской улице может превратиться в сквер, в центре которого расположится символ города судоремонтников. Фигуру нерпы пообещали изготовить сами заводчане.

А вот какой из дизайн-проектов будет принят в работу, покажет только голосование.