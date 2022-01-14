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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.22 19:30

Жители дома №2 по улице Полярный Круг засыпают под звуки капели... Но им это не нравится!

По стенам мурманчан текут ручьи, отклеиваются обои, а на полу вздувается ламинат… Но на помощь к ним пока что никто не спешит.

У Андрея Цогоева, проживающего на первом этаже дома по улице Полярный Круг, с недавнего времени стены в одной из комнат квартиры стали украшать водяные разводы. Обескураженный мужчина уж было подумал, что заливают соседи, однако, поднявшись на пару этажей выше, понял, что такая беда настигла не только его.

Андрей Цогоев, житель дома №2 по улице Полярный Круг: «Начали звонить, узнавать, думали какие-то трубы прорвало. Батареи же там идут, думали, что батарея у кого-нибудь рванула. Вот сегодня пришли, буквально недавно, до вас, и всё, больше никто не приходил. Поднимались к соседям, там тоже жалуются все. Оказывается, что и в четвёртом подъезде по всем этажам, все пять залило, все жалуются. Не знаю, какие они меры будут предпринимать, говорят, надо делать крышу, а крыша будет неизвестно когда».

Тазики, наполненные ржавой водой, мокрые полотенца, кажется, скоро будут сниться жильцам в кошмарах. Ветхая крыша протекает уже не в первый раз – прецедент был три года назад, однако, ремонтом управляющая компания заниматься не спешит.

Андрей Цогоев, житель дома №2 по улице Полярный Круг: «Тогда тоже сказали, что это не наша проблема, просто крыша потекла. Сейчас они также отнекиваются, не знаю, что там будет дальше».

Страшно подумать, что творится на верхних этажах, если даже на первом обои и потолки вздуваются от воды. Андрей Красавцев как раз проживает на третьем. К непривычным для себя условиям ему пришлось приспособиться довольно быстро - новым предметом интерьера квартиры стало подвешенное за батарею синее ведро, которое, к слову, не единственное. Большими и маленькими ёмкостями заставлен весь подоконник. Под угрозой также оказалась и дорогостоящая техника.

Андрей Красавцев, житель дома №2 по улице Полярный Круг: «Техника очень дорогая. Компьютер приобретался по последнему писку моды. Как видите, стол стоит посередине, хотя раньше он здесь стоял, здесь у меня были светильники, игрушки, мои хобби. Соответственно, все пришлось убрать, потому что вода стекала по шву».

Вот только чинить до весны кровлю, по словам жителей пятиэтажки, никто и не планирует.

Андрей Красавцев, житель дома №2 по улице Полярный Круг: «Крыша здесь – проблема в утеплителе, они об этом знают, у них есть протокол заседания. Срок капремонта крыши переносится ближе, но не сказали, на какое время. Пока ждём от них ответ. Здесь всё подтоплено, ЖЭУ комментариев не даёт».

В том, что ЖЭУ не даёт комментариев, мы убедились на собственном примере.  Дозвониться до них очень тяжёлая история.

О приближении весны и оттепели жильцы дома №2 по улице Полярный Круг думают с ужасом. Огромные массы снега, которые начнут активно таять при первых плюсовых температурах, превратят их жизнь в ад. Пока что со своей бедой они остались один на один.

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