Жители дома №25 на улице Аскольдовцев радуются обновлениям

Здесь рабочие обновляют входные группы МКД и прилегающую территорию.

Входная группа уже обновлена. Скоро на козырьке установят табличку с названием улицы и номером дома.

Сейчас рабочие монтируют освещение и светодиодную подсветку, которые будут загораться в тёмное время суток. Также яркую ленту установили вдоль нового белого забора рядом с многоэтажкой.

Роман Сазанов, энергетик управляющей компании: «Светодиодная лента уличная. Она используется как подсветка, чтобы было видно тропинки и вход. «Мотать» она будет на общий счётчик, но так как мы используем ленту хорошую – светодиодную, то она потребляет очень мало электроэнергии».