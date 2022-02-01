Жители дома №4 по улице Подстаницкого в Мурманске взывают о помощи. Горадминистрация отписывается, откликнулся только губернатор

В подкопчённом от пожара подъезде рушится стена! Виной тому - нерадивые соседи. Но это только часть беды! Некоторые из проблем имеют локальный характер, например, жительница квартиры №1 борется за право получения комфортного жилья для своего несовершеннолетнего внука-инвалида.

Дом номер 4 по улице Подстаницкого на первый взгляд ничем не примечателен, однако, в его первом подъезде творится настоящий кошмар: чёрные от копоти стены буквально разваливаются, создавая угрозу обрушения. Происходит это из-за действий недобросовестных соседей, которые, по словам жильцов, незаконно установили у себя в квартирах душевые, давшие протечки. Уже много лет мыльная вода размывает бетонные блоки.

Светлана Ходаковская, житель дома №4 по улице Подстаницкого: «Идёт разрушение стены. На протяжении 7 лет мы стараемся бороться с этим, уже три раза была сделан ремонт стены, а результата никакого нет. Зимой она разрушается. Причина так и не устранена, периодически стена мокрая. Управляющая компания не справляется со своими обязанностями: нет тепла в подъезде, стекла не установлены, двери отвратительные, снег зимой не убирался».

Выполнять прямые обязанности управляющей компании жильцам приходится собственноручно: убирать снег, посыпать дорожки песком, чинить сломанные окна и далее по списку. Отчаявшиеся жители дома обращались в самые разные инстанции, в том числе и бывшему руководителю города Мурманска Андрею Сысоеву. Однако, как таковой помощи не последовало и ситуация продолжает усугубляться.

Светлана Ходаковская, житель дома №4 по улице Подстаницкого: «У меня вообще от президента была просьба, единолично разобраться с этой ситуацией 7 лет назад, когда я писала письмо в Москву. У него я была 3-4 раза, я уже не помню. Он даёт распоряжение приставам, чтобы они боролись с жильцами, которые незаконно установили душевые кабинки, на этом всё заканчивается, потом отписки идут».

Сказать, что меры не принимаются вовсе, нельзя. Но проблему решить они не помогают, лишь на короткое время отсрочивают неизбежное.

Светлана Ходаковская, житель дома №4 по улице Подстаницкого: «После посещения администрации города замазывается эта дыра и всё. Так до следующего раза. Всё поверхностно, а причина так и не устраняется».

Некоторые из собственников до сих пор отказываются демонтировать незаконно построенные душевые. Никаких неудобств от крошащейся стены они не испытывают. А вот остальным жильцам дома приходиться ждать и надеяться на скорое решение их проблем. Которые, к слову, на подъезде не заканчиваются.

Жительница квартиры №1 Светлана Шкуро уже много лет борется за право получения жилья для своего несовершеннолетнего внука-инвалида.

Светлана Шкуро, житель дома №4 по улице Подстаницкого: «В квартире очень холодно, сырость. Я считаю, что здесь невозможные условия для проживания ребёнка-инвалида».

Сырость и плесень – только полбеды. В позапрошлом году в угол дома въехал мусоровоз и оставил после себя не только повреждения на фасаде, но и внутри здания.

Светлана Шкуро, житель дома №4 по улице Подстаницкого: «В этом году догадались вскрыть полы и проверить, оттуда холод тащит. А там дыра огромная».

Как и прежде, многолетние жалобы в различные инстанции результата не дали, поэтому за помощью Светлана решила обратиться лично к главе региона Андрею Чибису.

Светлана Шкуро, житель дома №4 по улице Подстаницкого: «Разговор был очень продуктивный, хорошо мы поговорили, пообщались. Я ему рассказала о своих проблемах на счёт дыры и отопления. Он дал распоряжение, чтобы все неполадки были устранены: сделать отопление, дыру заделать».

После этого разговора глава региона взял ситуацию под свой личный контроль.

Светлана Шкуро, житель дома №4 по улице Подстаницкого: «Андрей Владимирович озвучил, что, если мы действительно нуждаемся в улучшении жилищных условий, раз невозможно ребёнку-инвалиду проживать в таких условиях, то необходимо предоставить жильё из маневренного фонда, плюс жилищную субсидию».

Пока что дочери Светланы вместе с ребёнком-инвалидом приходится скитаться по съёмным квартирам, ведь жить в квартире, средняя температура которой не превышает 16 градусов, просто невозможно. Она всё ещё надеется, что на их беду, обратят внимание и помогут.

Редакция «Арктик-ТВ», в свою очередь, будет продолжать следить за развитием событий.