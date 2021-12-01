Жители дома по проспекту Кольскому, 6 с нетерпением ждут завершения благоустройства придомовой территории

Ремонт двора проводился в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь заменили асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, установили бордюры и заборы, урны и скамейки.

Большой проблемой для северян было отсутствие освещения во дворе, теперь она устранена. И вроде бы всё хорошо, кроме задержки по установке контейнерной площадки.

Леонид Мостовой, депутат Совета депутатов Мурманска: «Как мне объясняли, здесь стечение целого спектра обстоятельств. Наверное, в том числе вина и субподрядчиков, и подрядчиков и всех стальных». Совместно с активными жителями близлежащих домов, а это у нас жители дома №6 по Кольскому проспекту, мы всё-таки добьёмся того, чтобы все было сделано так, как надо».