Жители дома по улице Свердлова устали жить в сырости

В их квартирах разгерметизированы межпанельные швы и кровля, квартиры заливает вплоть до самых нижних этажей пятиэтажки. Собственники жилья своими силами борются с плесенью и боятся пользоваться электрическими розетками, которые периодически заливает водой.

Съёмочную группу «Арктик-ТВ» жители дома 2/5 на улице Свердлова встречают у подъезда. Каждый хочет показать именно свою квартиру. Татьяна Шаравина проживает на последнем этаже пятиэтажки. В её комнатах основательно разрослась плесень, отваливаются обои, но делать косметический ремонт бесполезно, так как влага просачивается через разгерметизированные межпанельные швы, да и кровля давно нуждается в основательном ремонте. А если вода попадет в розетку, то не избежать короткого замыкания. Это не только обесточит весь дом, но и может привести к пожару.

Татьяна Шаравина, жительница дома № 2/5 ул. Свердлова: «Розетка у нас одна недавно заискрила, поэтому мы очень переживаем. Когда я ухожу на работу, то случиться может всякое, кто тогда будет за это отвечать?».

У соседки двумя этажами ниже стены стали влажными ещё раньше. От сырости даже запотевают окна. Помимо того что в спальне стоит постоянно сырость, коммунальные проблемы уже сказываются на состоянии её здоровья.

Чтобы разобраться в ситуации, журналисты «Арктик-ТВ» обратились за комментарием к директору управляющей компании. Олег Курбатов рассказал,

Мария Никулина, жительница дома № 2/5 ул. Свердлова: «Я слезно умоляла, сделайте что-нибудь, если хотите посмотрите, что у меня творится, льет с третьего этажа до первого!».

Ремонт крыши в прошлом году, по словам жителей, специалисты управляющей компании всё же выполнили, но частичный, поэтому вода продолжает поступать в некоторые квартиры.

Геннадий Бужак, житель дома № 2/5 ул. Свердлова: «У нас этим летом работники были на крыше и рубероид привозили, люльки поднимали, что-то делали. Но у нас стены сырые, как текло, так и течёт».

За комментарием журналисты «Арткик-ТВ» обратились к директору управляющей компании.

Олег Курбатов пояснил, что жилфонд в Ленинском районе старый, на его содержание и ремонт уходит много средств. Даже существующий минимальный тариф не все собственники жилья способны оплатить. Пока идут разбирательства со злостными должниками, денег на счетах организации больше не становится. Но это не означает, что с существующими коммунальными проблемами перестали бороться.

Олег Курбатов, руководитель управляющей компании «Севжилсервис»: «В районе этих протечек все работы запланированы на февраль текущего года. Бетонирование угла сделаем после ремонта швов. И обязательств мы себя не снимаем, все работы будут выполнены».

Теперь жильцам стоит набраться терпения и дождаться февраля, тогда стены станут суше и собственники многоквартирных домов смогут дышать полной грудью.