Жители домов на улице Шабалина решают, что делать в сквере вместо «наливайки», которую собирались строить

После решения об отмене строительства «наливайки» в сквере на улице Шабалина местные жители обсудили с главой города, чтобы они хотели там видеть.

На этом месте предлагали построить спортивные и детские площадки, продлить парк и облагородить место…

Глава администрации города Мурманска встретился с инициативной группой жителей улицы Шабалина. Напомним, в начале июня люди высказались против строительства в их микрорайоне, рядом с парком и детской площадкой, «наливайки». Тогда горожанам предложили самим решить, что должно быть на месте пустыря.

Алена Веко, директор Первомайского Дома детского творчества: «На данный момент, как я помню, собрано 472 подписи. Люди голосовали за то, чтобы продлить сквер в том формате, в котором он есть сейчас».

В администрации постараются учесть и пожелания самых маленьких жителей. Свои идеи по благоустройству территории они выразили с помощью рисунков.

Алена Веко, директор Первомайского Дома детского творчества: «Предлагают сделать там спортивную площадку для детей старшего возраста, для людей взрослого поколения, также, чтобы продлить озеленение, установить скамеечки, установить качельки для деток до 7 лет».

После обсуждения Юрий Сердечкин поручил директору предприятия «Мурманские городские парки и скверы» Дмитрию Сирице оформить предложение инициативной группы с учётом всех технических расчётов и нюансов.