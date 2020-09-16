Жители домов с улицы Халтурина завалили администрацию Мурманска своими предложениями

В Мурманске продолжается благоустройство дворов по программе «Формирование комфортной городской среды». Но не всегда интересы жителей совпадают с предлагаемыми проектными решениями, принятыми по территориям у их домов. Самое важное в этом случае – диалог заинтересованных лиц.

В зону отдыха превратили свой двор жители дома на улице Халтурина. Цветы, скамейки и деревянные поделки украшают территорию и радуют глаз. Для самых маленьких здесь поставили качели и батут. Но после того как двор попал в программу по благоустройству, все труды неравнодушных жителей могут пойти насмарку – на месте палисадника по проекту должна находиться детская площадка. Обеспокоенные за свой труд мурманчане выразили недовольство главе администрации города.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Раз люди просят не размещать здесь детско-спортивную площадку, в этом уютном месте отдыха, значит, надо её перенести. А куда её перенести, я пока не готов сказать. Есть два варианта, но нам нужно просчитать по этим двум вариантам, какая там возможна площадь, как эти участки привязать и будет это вообще дворовая территория или это будет городская территория, которая будет недалеко от этого двора».

Ещё одним пожеланием жителей стала установка шлагбаума, чтобы во двор не заезжали посторонние автомобили. Помимо этого в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будут проведены работы по асфальтированию проезжей части, обустройству ливнёвки и усилению освещения.

Леонид Мостовой, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мы с вами здесь сегодня наблюдаем пример хорошего, качественного, конструктивного диалога в решении вопроса по созданию комфортной городской среды. И мы видим заинтересованность жителей данного микрорайона и понимаем, что люди сами заинтересованы в том, чтобы сделать территорию, на которой они проживают, максимально комфортной».

Такая инициатива со стороны жильцов помогает создать действительно комфортные условия для жизни и сделать наш город ещё уютнее и красивее.