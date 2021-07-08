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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.07.21 19:30

Жители домов с улицы Павлова дождались строителей

В рамках программы «Формирование современной городской среды» двор между домами №№57 и 59 на улице Павлова начали ремонтировать. Планом предусмотрены работы по ремонту проезжей части, стоянки и пешеходной зоны. Также будет установлено современное освещение. Однако на этом реконструкция не заканчивается, жители окрестных домов уже не первый год жаловались чиновникам на качество дворового освещения, а также на состояние ливневой канализации.

Галина Шохова, жительница микрорайона: «Эта вода затапливает наши подвалы, ужасная стоит вонь в подвалах. Мошкара нас постоянно мучает, комары. Это наша проблема, которую мы хотим, чтобы она, в конце концов, разрешилась».

Представители администрации пообещали собрать межведомственную комиссию, которая должна решить проблему затопленных подвалов. Также жители очень ждут новую детскую площадку, эскиз которой они добавили к проекту по реконструкции двора.

Галина Шохова, жительница микрорайона: «В 2019 году мы подавали эту заявку, все документы были собраны. Нам обещали это сделать раньше, но наконец-то до нас очередь дошла. Да, конечно, когда мы подавали все эти документы, был эскиз, где мы нарисовали,  как мы хотели бы видеть нашу площадку, нам пообещали сделать всё, что как мы хотим».

Сейчас во дворе на Павлова идёт установка фундаментов под опоры наружного освещения, монтаж бортового камня, а также укладка основания под новую проезжую часть и детскую площадку. Всего в программе «ФКГС» участвует 22 двора по всему Мурманску.

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