Жители Дудинки радушно встретили моряков Северного флота

В городе Дудинка на Таймыре стартовал военно-технический форум «Армия-2017». Туда прибыл отряд боевых кораблей Кольской флотилии разнородных сил флота Северного флота. В её составе большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Кондопога».

Экипажи кораблей и военнослужащие арктической бригады Северного флота примут участие в проходящих на Таймыре торжественных мероприятиях, которые посвящены 75-летию обороны Диксона от атаки германского крейсера «Адмирал Шеер» в годы Великой Отечественной войны и 350-летию города Дудинка, а также встретились со школьниками.

Во время встреч военные моряки рассказали о службе на Северном флоте, героях-североморцах, о своём участии в дальних походах кораблей. Жители Дудинки встретили моряков радушно. В первый же день корабли, открытые для показа, посетили более 640 человек. Кроме того, на борту состоялась торжественная церемония приёма в «Юнармию» 160 дудинских школьников. Командовал этой церемонией командующий Кольской флотилией вице-адмирал Олег Голубев.