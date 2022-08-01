Жители флотской столицы грандиозно отметили День ВМФ

В прошедшее воскресенье страна отметила День Военно-морского флота России. В нашем регионе традиционно парад прошёл в столице Северного флота - Североморске. На Приморской площади флотской столицы выстроились парадные расчёты войск Североморского гарнизона. Парад принял командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. С торжественной речью выступил и глава региона Андрей Чибис.

В прошедшее воскресенье страна отметила День Военно-морского флота России. В нашем регионе традиционно парад прошёл в столице Северного флота - Североморске.

На Приморской площади флотской столицы выстроились парадные расчёты войск Североморского гарнизона. Парад принял командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. С торжественной речью выступил и глава региона Андрей Чибис.

Губернатор в своём выступлении подчеркнул, что День Военно-морского флота глубоко почитаем в нашей стране. Мурманская область гордится воинами-североморцами, которые обеспечивают глобальную безопасность России.

Также на площади велась онлайн-трансляция из Санкт-Петербурга. С приветственным словом к военным морякам обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства принимал Главный военно-морской парад страны в акватории Невы.

После обращения Президента РФ участники парада возложили к подножию монумента Героям-североморцам венки и почтили память павших минутой молчания.

По Приморской площади парадным маршем прошли военнослужащие Северного флота. Затем шествия продолжились военно-морским парадом в акватории Кольского залива. На Североморском рейде были представлены 13 кораблей.

Далее гостей ждал военно-спортивный праздник и концертная программа. Перед северянами выступили Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, творческие коллективы учреждений культуры Североморска, диджей Грув и группа «Пятеро». Торжество завершилось праздничным салютом.

Как сообщил глава региона, по первым подсчётам праздничное событие в Североморске посетили около 4,5 тысячи человек, а запись онлайн-трансляции парада и военно-спортивного праздника посмотрели порядка 75 тысяч зрителей.

Запись доступна на странице губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в социальной сети «ВКонтакте», а также на YouTube.