Жители флотской столицы привыкают жить в масках

Соблюдение «масочного режима» в Североморске проверила общественная комиссия, в которую вошли представители администрации муниципалитета, депутатского корпуса и сотрудники полиции. Место проведения рейда – микрорайон Авиагородок. Комиссия побывала в торговом центре на ул. Гвардейской, 24, где расположены сетевой продуктовый магазин, магазины одежды и детских товаров, аптека.

- Сотрудники торгового центра работают в масках и перчатках, в магазине посетители в большинстве своём тоже используют средства индивидуальной защиты. Есть в магазинах и специальная разметка, чтобы людям было удобнее соблюдать социальную дистанцию. Из минусов – в аптеке не оказалось масок, но их поставка ожидается. В тоже время многоразовые маски есть в продаже в помещении ТЦ. Я уверен, что такие общественные рейды важно проводить, вести с жителями разъяснительную работу. Мы должны быть сознательными и понимать, что маска нужна не только, чтобы обезопасить себя, но и окружающих нас людей, - прокомментировал ситуацию председатель Совета депутатов Евгений Алексеев.

Участники общественного рейда проверили соблюдение «масочного режима» продавцами и покупателями торгового центра, а также вышли с инспекцией на улицу - провели разъяснительную работу, а тем горожанам, кто оказался без масок - раздали средства индивидуальной защиты.

К слову, один из пунктов бесплатной раздачи масок был расположен именно в торговом центре Авиагородка. Всего в муниципалитете в рамках акции, организованной Единым волонтёрским центром и партией «Единая Россия», работало семь таких пунктов – 3 в городе и ещё 4 – в посёлках ЗАТО: Североморске-3, Щукозеро, Сафоново и Сафоново-1. С 12 по 17 мая волонтёры раздали 65 тысяч бесплатных масок.