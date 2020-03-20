Жители флотской столицы привыкают жить в условиях «осады» COVID-19

Как быть, если хочешь в кино, но боишься коронавируса? Кинотеатры региона приняли ряд мер, чтобы занять свободное время горожан. Например, наши коллеги из Североморска прошлись по флотской столице и посмотрели, как в общественных местах исполняют противоэпидемиологические предписания.

Североморский кинотеатр – место популярное. Особенно в период школьных каникул. Однако, как признаются работники учреждения, количество посетителей в последние недели резко упало. А ведь здесь между сеансами и после окончания работы проводится дезинфекция всех поверхностей. Особое внимание уделяется креслам в залах и 3-Д очкам. Рассаживаться в зале советуют через кресло, чтобы расстояние между посетителями было около метра.

Владимир Дубинин, директор кинотеатра «Планета 51»: « Больше 50 человек в зал мы пускать не будем. Я думаю, мы будем прекращать продажу билетов. Как только 50 человек набирается, мы отключим продажу, чтобы люди не могли купить даже через интернет, через наш терминал самообслуживания. Будем соблюдать постановление губернатора».

Торговые центры в Североморске продолжают работать в штатном режиме. К ним – повышенные требования! С раннего утра, задолго до открытия, работники проветривают помещения. Перила, дверные ручки, прилавки, торговые тележки, терминалы и даже банкоматы, детские аттракционы – всё протирается специальным дезраствором.

Владимир Марыгин, директор ТЦ «Авиатор»: «Начали эту работу мы с 16-го числа, не дожидаясь постановления правительства Мурманской области. Будет продолжать, пока не снимут ограничения. Лично веду контроль за этим процессом».

Никакого ажиотажа в продуктовом магазине нет: крупы, макароны, овощи-фрукты, вода, туалетная бумага – в достаточном количестве.