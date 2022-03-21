Жители флотской столицы страдают от бродячих собак и гололёда на дорогах

Кто приведёт столицу Северного флота в порядок? Почему в течение зимы улицы Североморска не убираются, а стаи бродячих собак терроризируют горожан? Журналисты «Арктик-ТВ» попытались найти ответы на эти вопросы.

Социальные сети пестрят сообщениями, что в Североморске беда: улицы завалены снегом, а голодные дворняги не дают прохода горожанам. Мы решили выяснить так ли это, отправившись в столицу Северного флота.

Первой точкой нашего маршрута стала центральная площадь. Кажется, что именно здесь никаких нареканий к качеству уборки быть не должно, но фотофакты и комментарии в паблике «Регион 51» говорят об обратном: «Прасов пешком ходит только с парковки и до дверей администрации, вот и расчищено… Наплевать, что рядом в 50 метрах находится...

А зачем? (убирать) Скоро само растает…

Вчера шла (ползла) от 10-й школы по Сафонова сплошной лёд, никогда ещё так плохо не работали коммунальщики, город - сплошная корка льда, невозможно выйти погулять. У Прасова не получается держать контроль над службами».

Вероятно, после «звоночка» в соцсетях мэр Североморска активизировался и постарался привести в более-менее приемлемое состояние главную площадь, до этого Олега Прасов, по словам местных, не беспокоился о комфорте пешеходов:

- Всё было в гололёде, насыпи, люди шли дорожку протаптывали. Я не критикую, я сравниваю, мне есть с чем. Я живу здесь на площади 12 лет, дочь живёт дальше.

- Я представляю, как у нас чистят. Но сегодня ночью я видела всё почистили.

Не только на уборку улиц, но и на состояние дорог сетуют североморцы. Устали жители флотской столицы от разрухи и бесхозяйственности.

На улицу Восточную отправляемся без лишнего оптимизма. О ней также были заранее наслышаны из постов городских пабликов. Дорога больше похожая на лунную поверхность с вулканами и кратерами. Её проще назвать направлением, ехать на редакционном автомобиле по ней не рискнули - ремонт после таких заездов может элементарно встать в копеечку. А вот местным деваться не куда - приходиться ежедневно убивать транспорт.

Другая головная боль - недостроенный пешеходный мост на улице Душенова. Многострадальный социально значимый объект уродливо возвышается над оживленной магистралью тяжёлыми металлоконструкциями, производя удручающее впечатление на североморцев. Ремонт моста здесь уже, по всей видимости, никто не ждёт.

16 марта глава ЗАТО г.Североморск Олег Прасов провёл онлайн-встречу с североморцами. На вопрос, когда же сделают, наконец, мост на Душенова? - прозвучал довольно размытый ответ: «Точную дату не назову».

А в это время североморцы ежедневно рискуют жизнью, перебегая дорогу под мостом.

А завершающим аккордом нашей поездки стал Авиагородок, именно здесь регулярно встречают стаи бродячих собак. Мэрии, кажется, до них также совсем нет дела.

Так, в течение часа, общаясь с обычными жителями, нам удалось выявить целый комплекс нерешенных проблем. Предполагаем, что только благодаря всеобщему негодованию жителей столицы Северного флота в социальных сетях глава ЗАТО Олег Прасов начинает хоть как-то реагировать на них. Похоже, Североморску и правда не хватает крепкого хозяйственника и чуткого к просьбам людям управленца.