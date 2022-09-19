Жители Гаджиево отметили 65-летний юбилей

Город-подводников, город-часовой, город морской доблести. Гаджиево отметил свой 65-летний юбилей. День рождения праздновали с размахом – от открытия выставки, экспонаты которой предоставлены национальным музеем Дагестана, до торжественных вечеров и массовых гуляний.

Город Гаджиево носит имя героя Советского Союза, легендарного флотоводца и талантливого подводника Магомета Гаджиева. Родился и вырос моряк в Республике Дагестан, оттого северный гарнизон Гаджиево так тесно связан с солнечным кавказским краем. Об этом и говорят крепкие дружеские связи гаджиевцев с дагестанцами, так, например, к 65-летию города-подводников сотрудники национального музея республики имени Тахо-Годи подготовили подарок – уникальную экспозицию из собственного фонда.

Пахрудин Магомедов, генеральный директор Национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо–Годи: «Мы специально сделали такую фотовыставку. Наши сотрудники оделись в костюмы, которые являются национальным достоянием, чтобы донести до россиян наши культуру и быт и таким образом поздравить гаджиевцев с 65-летием города».

В фондах музея порядка 170 тысяч экспонатов, но привезти в Заполярье хотя бы малую часть коллекции стоило больших трудов: от осторожной транспортировки до непосредственной выставки прошли недели подготовки. Земляки Гаджиева, между тем, ждут в гости с ответным визитом северян – в октябре в Дагестане будут проходить торжественные мероприятия к 115-летию героя Советского Союза. А пока не перестают восхищаться столицей подводных сил Северного флота.

Мудунгаджи Кадыров, глава Гунибского района Республики Дагестан: «Маленький, очень гордый и дерзкий город, который охраняет рубежи нашего Отечества. Поэтому мы будем приезжать к вам ещё и ещё, будем поддерживать связи, вас приглашать».

Обнаружилась и братская связь Дагестана с Полярным, точнее сказать, с историко-краеведческим музеем города воинской славы. Общая фотография моряков-подводников на фоне портрета Сталина, обнаруженная в архивах учреждения, привлекла внимание дальнего родственника Магомета Гаджиева - Саида.

Саид Гаджиев, внучатый племянник Магомета Гаджиева, Республика Дагестан: «Поработав с документами, архивами, я понял, что это фотография была сделана в апреле 1942 года, незадолго до гибели Магомета. Значит, это его последнее фото».

История фронтовой фотографии, вылившаяся в статью в журнале «Дагестан», может получить продолжение, рассказал нам Саид: имена всех моряков, изображенных на фото рядом со своим предком, историк узнал, и теперь готовится отыскать их родственников и пообщаться с потомками героев Великой Отечественной войны.

Что касается Гаджиево, несмотря на то что гарнизон был образован уже в пятидесятых годах, сейчас он остаётся главной базой подводных сил Северного флота и школой жизни для многих поколений моряков-подводников.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Получать огромное удовольствие от того, что ты здесь выполняешь эти задачи. Город, население, военнослужащие – они неразделимы. Неразделимы своими задачами: мы все служим государству, России – вот этим и гордится».

Но Гаждиево – это не только военнослужащие, это и место рождения и взросления тысяч детей, это ежедневный и кропотливый труд врачей, учителей, специалистов сфер культуры и ЖКХ. А это люди – каждый с уникальной историей. И все они стараются делать город сильнее, красивее, приветливее.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень здорово, что строятся новые дома, что преображаются учебные заведения (мы открыли «Точку роста»), появились компьютерные классы. Гаджиево – стратегический город и мы будем вместе с Министерством обороны, с Северным флотом работать над тем, чтобы он был комфортным для жителей».

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы, г. Гаджиево: «Мы видим, как стремительно развивается наш город: успешно действует программа реновации ЗАТО, наши маленькие гаджиевцы, в том числе моя дочь, бегут на площадь, чтобы поиграть. И это только один пример тех перемен, что мы видим. Это большая заслуга большой региональной команды во главе с Андреем Чибисом и облдумой, большое внимание уделяют гаджиевцам и городу в целом».

В прошлом году Гаджиево присвоили почётное звание города морской доблести. Как и, например, Мончегорск, он может получить и свой собственный знак отличия.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Полтора года шёл процесс согласования, я думаю, единственное, что мы не доработали – всё же необходимо стелу «Город морской доблести» разработать на уровне региона с Министерством градостроительства».

Лучших специалистов города отметили почётными грамотами и благодарственными письмами. Праздничные мероприятия продолжились массовыми гуляниями, но об этом мы расскажем в следующих выпусках.