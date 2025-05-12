Жители города-героя празднуют 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Главным торжественным мероприятием праздника в Мурманске стал военный парад, в котором приняли участие более 1000 военнослужащих Министерства обороны, в том числе участников специальной военной операции и 51 единица военной техники.

Один из главных праздников страны - День Победы - в городе-герое начался с военного парада.

Арсений Головатый, курсант Мурманского Нахимовского военно-морского училища: «Готовились долго, начинали в феврале ещё… Ощущения захватывающие, потому что это такая честь – 80-летие! Второй парад иду… Все волнуемся».

Арина Судоплатова, воспитанница Военно-патриотического центра «Вымпел»: «Я участвую второй год, эмоции просто зашкаливают. Я очень рада, потому что для меня парад – это не просто промаршировать, надеть берет и форму, - это гордость, чувство гордости внутри за себя, за свою Родину, за страну».

Под легендарную мелодию композитора Александрова «Священная война» знаменная группа вынесла на центральную площадь Мурманска главный символ Победы - штурмовой флаг Идрицкой стрелковой дивизии. Именно это алое знамя, водружённое на крыше здания рейхстага в Берлине, сообщило всему миру, что война окончена, Победа за нами.

С трибун за парадом наблюдали ветераны Великой Отечественной войны, Вооружённых Сил России и боевых действий, участники специальной военной операции и их семьи.

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом: «Для нынешних защитников Отечества мощным нравственным ориентиром служит патриотизм, стойкость и несгибаемая сила духа народа, беспримерный подвиг советских воинов».

Традиционно праздничное шествие открыла сводная рота барабанщиков нахимовцев. Следом чеканили шаг представители сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота. Историческую часть представила знаменная группа со штандартами 10 фронтов. Твёрдо и уверенно мимо трибун прошли лётчики в форме военных лет, морские пехотинцы и пограничники. Украшением парада стал строй женщин-военнослужащих Северного флота.

Впереди танк Т34… По проспекту Ленина прошла 51 единица исторических и современных образцов боевой техники, стоящей на вооружении частей Северного флота. В её составе противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», комплексы радиоэлектронной борьбы, не имеющие аналогов в мире, бронетранспортёры, арктическая техника и другие машины.

Завершил парад военный оркестр Северного флота, исполнив песню «День Победы».

От площади Пять Углов до мемориала Защитникам советского Заполярья двинулись участники традиционного шествия. В этот день порядка 20 тысяч мурманчан несли в руках портреты родных и близких.

Сейчас, как и много лет назад, праздник Великой Победы объединяет тысячи людей и наполняет наши сердца гордостью за героизм предков. За моей спиной портреты героев войны: разведчики, партизаны, труженики тыла. Все они оживают в рядах марша «Бессмертный полк».

Торжественная часть продолжилась праздничными гуляниями. На площадках в центре города как будто ожили военные открытки: школьники исполняли танцевальные номера, трогательные военные песни. Один из участников постановки Дмитрий Лебедев прикрепил на свою гимнастерку символ памяти – знак Славы советским пограничникам, который получил его прадедушка.

Дмитрий Лебедев, ученик Гимназии №1 г. Мурманск: «Это медаль моего прадеда, который служил в пограничных войсках. Он один из первых, кто встретил на нашем Кольском Заполярье захватчиков. Он так и остался лежать на границе, не давая пройти врагу».