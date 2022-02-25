Жители и власти Кандалакшского района при поддержке губернатора Мурманской области отстояли Кандалакшский залив

Там собирались отдать в аренду несколько морских участков для занятия аквакультурой. Жители с таким решением оказались несогласны.

Портал «Регион 51» сообщил, что жители Кандалакшского района бьют тревогу. По соцсетям начали распространять сообщение, что два участка в Кандалакшском заливе планируют использовать под разведение садкового лосося. По мнению граждан, такая хозяйственная деятельность испортит экологию акватории, а горожане потеряют любимые места отдыха.

Жители даже начали собирать подписи под открытым письмом главе Росрыболовства Илье Шестакову.

На ситуацию практически сразу отреагировал экс-глава Кандалакшского района, а сегодня депутат областной Думы Михаил Павлов. Он успокоил граждан, сообщив, что никакой опасности нет. Оказалось, как только Росрыболовство выставило на конкурс два участка, он вместе с экологами обратился к губернатору с просьбой помочь отменить аукцион. Андрей Чибис направил соответствующее обращение в ведомство и Росрыболовство от планов выделить рыбоводам участки в Кандалакшском заливе отказалось. Садков не будет, уникальная природа Кандалакшского района спасена.