Жители кандалакшской «Рублевки» просят у депутата света!

Кандалакшская «Рублевка» может остаться без света. Более 20 лет в селе Колвица Кандалакшского района не решён вопрос о том, кому же принадлежит ветхая линия электропередачи, кто в ответе за бесперебойную подачу электроэнергии. Разобраться в этом вопросе попыталась съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Село Колвица располагается в одном из самых живописных мест Кольского полуострова, в 30 километрах от Кандалакши. Местные называют его «Рублевкой», потому что здесь расположился красивый посёлок, окруженных прекрасными видами Заполярья. Всё бы хорошо, но вот с электричеством в селе дела, мягко сказать, не очень. С этой проблемой местные жители обратились к Алексею Веллеру, депутату Государственной Думы.

«Наши деды и прадеды – одни из основателей данного села. Нашему дому больше ста лет и, в свое время, у нас была электроэнергия, там была своя электростанция, - рассказывает депутату во время личного приёма Наталья Сухорукова, активистка, уроженка села. - Потом, когда пришло время перестройки, всё разрушилось, потом провели электролинию в село, которая существовала до 1998 года».

Вот уже более 20 лет вопрос бесперебойной подачи электричества не решён. С 1998-го по 2000 год в селе вообще не было света. После этого местные жители своими силами отремонтировали линию и местами восстановили подачу, но после этого возникли новые проблемы. «У нас возникла спорная проблема: мы не можем определить, кому принадлежит линия. Мы считаем, что она бесхозная, она ничья и старая. Её должны взять на баланс Кандалакша, как муниципальное образование, или Колэнерго», - считает Наталья Заика, активистка, уроженка села.

Ни в администрации Кандалакши, ни в Колэнерго конкретных действий не принимают. Создается вид, что они просто хотят переложить решение проблемы на местных жителей, средств у которых на реконструкцию попросту нет. Большинство сельчан – люди пожилого возраста, которые просто хотят жить комфортно в родной деревне.

Алексей Веллер пообещал разобраться в этом вопросе и помочь жителям кандалакшской «Рублевки» и отметил, что каждая подобная встреча – процесс тонкий и очень волнующий.

«Тяжелей всего, когда люди приходят с вопросами, которые их, на самом деле, серьёзно беспокоят, - отмечает Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. - Но согласно действующему федеральному законодательству решить их невозможно. Это связано, например, и с предоставлением жилья, когда люди говорят: «Ну как же? Мы же отработали 30-40 лет. Что же мы не имеем права?». А когда начинаешь разбираться в вопросе, получается, что согласно действующему законодательству, права человек не имеет. Это очень сложные вопросы, даже в психологическом плане».

В решении сложных вопросов чувства необходимо убирать на второй план и думать рационально. Как показывает практика таких встреч, многие обращения мурманчан были удовлетворены, а это значит, что найти выход из трудной ситуации сложно, но можно.