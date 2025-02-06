Жители Кировска и Полярных Зорь раскрыли преимущества московской выставки верхней одежды из закрывшегося магазина «Мода Скандинавии»

Распродажа длиться всего несколько дней - по 9 февраля включительно,

В связи с невозможностью поставок брендовой одежды из западных стран магазин «Мода Скандинавии» в Москве закрывает свои двери. Весь остаток ассортимента интернет-магазина будет распродан со скидками до 70%. Эксклюзивные права на организацию распродажи были переданы ярмаркам «ORSO GROUP».

Павел Старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Скандинавские бренды всегда выделялись высоким качеством и инновационными технологиями. Эта одежда создана с использованием долговечных экоматериалов.

Дарья, менеджер компании «Орсо Групп»: «Я хочу показать вам норвежскую куртку от компании «Бьерн Ларсен». Эта модель выполнена полностью из мембранной ткани, которая, смотрите, полностью позволяет отталкивать от себя воду, не пропускает ветер и грязь, стирается легко в машинке. А наполнителем служит ей дюпонт-сарона - это кукурузные волокна, основаные на искусственно выращенных экологичных материалах. Легко подойдёт под любой вид одежды: под джинсы, брюки, штаны, самое главное, практичное изделие».

Большинство покупателей понимают важность вложения средств в качественные вещи, которые прослужат им много лет. Приобретая скандинавскую одежду, им удаётся не только экономить в долгосрочной перспективе, но и обеспечить себя комфортом и защитой в самых суровых климатических условиях.

Только по 9 февраля включительно выставка скандинавских брендов будет работать с 10 до 20 часов в Кировске в «Универмаге» по адресу: просп. Ленина, 8 и в Полярных Зорях на улице Строителей, 1 (в торговом центре «Купец». Ориентир - воздушные шары).

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