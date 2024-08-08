Жители Колы смогли лично пообщаться с главой региона и задать интересующие их вопросы

За последние пять лет в Заполярье многое изменилось в лучшую сторону. Заметно преобразился и город Кола. Хороший пример - Поморская набережная, которая стала любимым местом отдыха как для местных жителей, так и для гостей.

Также в Коле активно работают над улучшением инфраструктуры: благоустраивают дворовые и общественные территории, ремонтирую социальные объекты.

Поэтому на встрече с губернатором многие горожане в первую очередь благодарили главу региона за проделанную работу. Но главная цель – узнать о желаниях северян.

Люди обращались с индивидуальными вопросами и поднимали общие темы: оказания жилищно-коммунальных услуг, капитальных ремонтов домов, благоустройства дворовых и общественных территорий.

Большое количество вопросов поступило губернатору от многодетных семей. Меры социальной поддержки на севере показали востребованность этих программ среди населения. Только в 2023 году различные субсидии получили более 70 тысяч семей. Однако, в любой системе есть исключения, которые не подходят под стандартные категории.

Именно с такой проблемой к губернатору на встрече обратилась местная жительница. Её история уникальна: они с супругом ждут четвёртого ребёнка, муж женщины – работник сферы науки, однако в силу возраста семья не имеет право на льготы для молодых учёных.

- В этом проблема. Ему 66 лет, а четвёртый ребёнок ожидается…

- Постараемся какой-то набор мер вам предложить.

Не обошлось и без импровизаций. Дети тоже ждали губернатора, но не с вопросами.

- Я сегодня спою песню, которую я учил в садике.

Всего Андрей Чибис ответил на более чем 50 вопросов жителей Кольского района. Обращения уже приняты в работу профильными ведомствами, районной администрацией и лично главой региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я договорился, что сам заеду, посмотрю. А в понедельник послушаю доклады всех ответственных лиц. Но по тональности и по тем вопросам понятно, что, слава Богу, всё очень позитивно меняется. А те конкретные и точные вопросы, которые были из системной инфраструктуры для жилья индивидуального, те вопросы мы детально отработаем».

Что касается строительства, то в скором времени в Коле начнётся масштабное возведение нового микрорайона. Соответствующие соглашения с компаниями уже достигнуты.