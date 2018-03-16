Жители Ленинского округа Мурманска готовы поддержать дизайн-проекты по реконструкции скверов и парков

Сразу три объекта по проспекту Героев-североморцев вошли в перечень общественных территорий, которые в скором времени могут быть реконструированы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Согласно дизайн-проекту, сквер по проспекту Героев-североморцев между домами №№ 33-33а будет полностью благоустроен. Здесь появятся новые пешеходные дорожки, площадки для отдыха, детские игровые зоны, высадят кустарник, появится новое освещение. По мнению местных жителей, обустройство сквера имеет огромное значение, так как это самое удобное место для прогулок.

Аллея Полярной дивизии по проспекту Героев-североморцев - одно из любимых мест прогулок мурманчан всех возрастов. Особенно гулять здесь любят дети. На площадке у аллеи уже оборудована современная детская площадка. Но пешеходные дорожки, освещение и бордюрный камень самой аллеи нуждаются в обновлении.

- Мы здесь живём, гуляем с младшей дочкой и со старшим сыном. Конечно, хорошо, чтобы было лучше освещение, чтобы установили карусельки для маленьких. Для старших ребят нужна баскетбольная площадка...

Важно, что при реализации дизайн-проекта по благоустройству этой территории, будет установлен отреставрированный мемориальный камень в честь памяти воинов Полярной дивизии.

Сквер на проспекте Героев-Североморцев у дома « 96/60 по улице Александра Невского также внесён в перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

Сейчас жители микрорайона жалуются на его состояние, они надеются на скорое обновление любимого сквера. Территория у сквера большая, она позволяет обустроить его таким образом, чтобы он отвечал требованиям горожан самых разных возрастов, стал комфортным и безопасным.

В дизайн-проекте этого сквера предусматривается организация современной планировки, площадки с тартановым покрытием для занятий спортом, где будут установлены тренажёры, оборудованную детскую площадку, новые асфальтобетонные дорожки, обустройство зелёной зоны, ограждения.

Жители Ленинского округа надеются, что их любимые скверы станут победителями общественного голосования и скоро станут комфортными и современными.