Жители Ленинского округа Мурманска просят ускорить ремонт дорог

Жительница Ленинского района, проживающая по улице Николаева, 3, обратилась редакцию «Арктик-ТВ» с просьбой разобраться с затянувшимся ремонтом дороги возле её дома.

По словам жителей многоэтажек, расположенных на пересечении улиц Николаева и Инженерной, ремонт проезда рядом с их домами слишком затянулся. Работы здесь ведут в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ответственного за ремонт на участке руководителя, как мы знаем, уже отстранили, но пешеходам и автомобилистам пока от этого не легче.

Антонина Иванова, жительница города Мурманска: «Просто развозят грязь, вообще ничего не делают, просто переваливают кирпичи, камни с места на место. Поребрик поставят-снимут, опять поставят, опять перелопатят. Я вообще не знаю, что они делают».

В соседнем дворе предусмотрен временный объезд. Из-за интенсивного движения ямы на такой дороге с каждым днём становятся ещё больше. Кроме того, трафик стал настоящим раздражителем. Но деваться людям некуда, приходится терпеть.

Александр, житель города Мурманска: «Здесь дорогу перекрыли, все сломали. А затем домом не пройти. Там ужас! Там нет проезда, нет дороги. Там грузовики груженые по двору ходят, самосвалы».

Надежда Крикуненко, жительница города Мурманска: «Машины ездят и ночью. Дороги нет, а они же ездят в любое время суток. Окна не открыть, сейчас были дожди, а когда сухо было, в июле-августе, пылища стояла невозможная».

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» на месте ремонтных работ оказалась в полдень. И надо отметить, что строительная техника и специалисты в этот момент работали. Но эффективность труда можно будет оценить только осенью, так как согласно информационному стенду, у подрядчика есть 5 дней, чтобы довести до ума вверенную им территорию.