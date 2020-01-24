Жители Ленинского округа «выплакали» свои беды главе администрации Мурманска

ЖКХ, вопросы благоустройства территории и многое другое - жители Росты рассказали главе администрации Мурманска, что можно улучшить в их микрорайоне. Первую встречу с гражданами вчера провёл Евгений Никора.

В актовом зале Дома творчества на улице Торцева многолюдно. Жители Ленинского района пришли на встречу с главой администрации города Мурманска. У каждого свой вопрос к муниципальным властям. О том, что беспокоит людей, знают депутаты горсовета, избранные от этого округа, они тоже учувствуют во встрече.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Люди обращаются с различными проблемами. Начиная от протекающих кровель, заканчивая неубранными дворами. Когда действительно возникают коллапсы, когда такой снегопад, как последние дни - с ураганом и метелью, конечно люди, по большей части, обращаются с жилищными вопросами и проблемами о продаже какого-то имущества, об уборке территорий и о том, когда будет произведён капитальный ремонт в том или ином доме. Это основной перечень проблем, с которыми приходится сталкиваться в ежедневной работе».

И действительно, большинство жителей сетуют именно на засыпанные снегом дворы и пешеходные зоны. Где-то недостаточно хорошо убран снег с лестниц, на тротуаре снежное месиво. Жителям Росты не хватило новогодней иллюминации в микрорайоне...

Владимир Некрасов, председатель совета ветеранов завода «Севморпуть»: «Микрорайон Роста от Ленинского района обделён. Смысл в чём. Новогодние праздники, потом знаменательные даты - флажки вывешиваются, например, только до переезда. Украшения микрорайона, улиц, ну, хотя бы улиц, вообще отсутствует».

Также жителям Росты не нравится внешний вид Военно-морского музея Северного флота. Жители отмечают, что, несмотря на отремонтированный недавно парк, который находится неподалёку, само здание выглядит неприглядно.

Зинаида Колесникова, пенсионерка: «Я хочу заметить, что там повесили щит, где трубы печные, а иностранцы приезжают и говорят: «Это что у вас, экспонат? Дом вот этот. Он что, после бомбёжки?» Вы представляете!? Ведь при советской власти его ремонтировали каждый год. Как началась вот эта дурная перестройка, так и всё, всё запустили».

Музей - в зоне ответственности военных. Городская власть здесь помочь сможет едва ли. Но вот остальные проблемы, которые озвучили на встрече жители Росты, глава администрации Мурманска обещал рассмотреть и разобраться. Такие встречи Евгений Никора планирует проводить ежемесячно.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я буду общаться с горожанами каждый месяц. Я планирую организовывать встречи такого рода, приглашать мурманчан на встречи во всех трёх округах. В Росляково я хочу встречи отдельно проводить. Отдельно Абрам-Мыс. Посмотрим насчёт Дровяного, как удобно будет мурманчанам, которые там живут».

Дать ответы на интересующие мурманчан вопросы глава администрации города обещал уже на следующей встрече с жителями Ленинского округа. О том, когда она состоится, мурманчан оповестят заранее.