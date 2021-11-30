Жители Ловозерского района увидели щенка росомахи

Несмотря на возраст, малыш один из главных врагов оленей.

Чтобы уберечь рогатых от гибели, оленеводы вынуждены отпугивать диких животных. Это происходит без крови и насилия. Так что все остаются целы и невредимы.

По словам специалистов, эти хищники очень выносливы, они могу часами бежать по тайге. Напомним, что росомаха занесена в Красную книгу Мурманской области. На просторах природы встречают и лосей, например, как в этом случае - сразу несколько особей. Оленям они не угрожают, а вот на людей напасть могут, так что, встретив сохатых, стоит вести себя так же осторожно.