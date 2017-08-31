Жители микрорайона Дровяное докричались до главы Мурманска

3 улицы, 8 домов и 777 жителей. Микрорайон Дровяное посетил глава Мурманска Дмитрий Филиппов. Визит мэра состоялся после того, как во время «прямой линии» с представителями городской власти один из жителей микрорайона пожаловался на плохую работу управляющей компании. Основные претензии недовольного горожанина касались разбитой дороги во дворе, однако, на поверку в Дровяном оказалось полно и других проблем.

В посёлке Дровяное, который сегодня носит статус микрорайона Мурманска, всего три улицы и 8 многоквартирных домов. Но даже такое небольшое количество объектов управляющим компаниям, оказывается, обслужить не по силам. Жители Дровяного из года в год вынуждены добираться до своих квартир сначала по разбитой дороге, а затем через разваливающийся на глазах подъезд. Походы по инстанциям не помогают, поэтому люди обратились напрямую к мэру Мурманска.

- Раньше здесь всё было налажено. Был и участок ЖКХ. Можно было обращаться к ним по поводу ремонта сантехники и прочее, - рассказывает Пантелеймон Казак, житель микрорайона Дровяное. - Сейчас же передали это всё компании, которую мы в глаза не видели. Если и обращаешься к ним, то только по телефону. Они сами не приезжают, ничего вообще не делают!

Дорога к дому номер 6 по улице Прибрежной идёт в горку. Зимой подняться сюда невозможно: проезд практически не чистится, да и скользко. Водители скорой помощи ехать к этому зданию отказываются. Случись что, пациенту до машины скользить придётся на своих двоих. В подъездах дома в глаза бросаются заштукатуренные трещины, жители предполагают, что дом попросту осыпается. Подтвердить или опровергнуть их опасения некому. Управляющая компания отмахивается и продолжает бороться за живучесть подъезда с помощью шпателя. Подвал дома постоянно открыт и захламлён, освещение не работает.

Мария Козочкина переехала из Мурманска в Дровяное специально, чтобы быть подальше от городской суеты. Но первый год жизни в микрорайоне запомнился женщине не прогулками на природе, а регулярным общением с управляющей компанией. В последнее время звонить она стала реже, но не потому что исчезли проблемы, просто не хватает нервов. «Самая главная наша проблема - с отоплением. Холодно, либо старая система отопления, либо старые батареи, - говорит Мария Козочкина, жительница микрорайона Дровяное. - Унас никогда не бывает жарко в квартирах. Плюс маленькие теплообменники в котельной, так как когда дают отопление, то у нас исчезает горячая вода».

Ко всему прочему, в микрорайоне нет никаких возможностей для безопасного досуга детей. Игровые площадки старые и разрушенные, зато рядом находится заброшенное здание бывшей школы. Образовательное учреждение закрыли год назад. За это время ещё вполне добротное здание привели в полную негодность. Стёкла разбиты, в коридорах и кабинетах разломанная мебель, двери нараспашку. Поиграть в никому не нужной постройке приходят дети со всего микрорайона. Взрослые уверены, однажды такие развлечения могут привести к трагедии.

- То, что касается старой школы, то собственнику будет направлено указание о необходимости обеспечить безопасность, закрыть доступ и взять на контроль территорию, - сказал Евгений Филиппов, и.о. начальника управления Первомайского округа города Мурманска.

После визита Дмитрия Филиппова, главы областного центра, у жильцов появилась надежда на то, что ситуация изменится к лучшему и в управлении домом. Как оказалось, в нём есть и муниципальные квартиры, а значит, к борьбе жильцов с управляющей компанией подключится «тяжёлая артиллерия» в лице городской администрации.

- Есть над чем, конечно, нам поработать. Будем обращаться от муниципалитета, как одного из собственников жилья, в управляющую компанию, чтобы они исполняли свои обязанности, - заверил жителей Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Если не исправят ситуацию, будем обращаться в суд.

Кроме того, дом номер 6 проверят на аварийное состояние. Если комиссия решит, что жильё представляет опасность, то людей из него придётся расселять.