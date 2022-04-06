Жители МКД Заполярья могу рассчитывать на государственную субсидию на проведение капитального ремонта

Программа государственного субсидирования капитальных ремонтов в нашем регионе реализуется впервые. Бюджетные деньги на обновление жилого фонда выделяли и раньше, но лишь домам, которым требовался срочный внеочередной ремонт. Сейчас развивается внутридомовое самоуправление, ТСЖ или ТСН, которые ведут своё хозяйство. Такие товарищества могут написать коллективную заявку, после рассмотрения которой и будет принято решение о выделении субсидии.

Алексей Грачиков, первый заместитель министра строительства Мурманской области: «В этом году впервые предусмотрена субсидия в размере 50 миллионов из средств областного бюджета, которые полностью позволяют гражданам выполнить капитальный ремонт именно того, что они сами определили, как первоочередной… На сегодняшний день допускается у нас расходование до 5 миллионов рублей на один многоквартирный дом и на один вид работ».

В апреле завершится ранжирование, которое определит очередность ремонтов. На место в очереди влияет год введения дома в эксплуатацию, а также процент износа конструктивных элементов здания. Кто-то скажет, что 5 миллионов на капитальный ремонт одного дома – это недостаточно, однако, представители Минстроя отметили, что программа – пилотная, а потому в ней участвуют те многоэтажки, ремонт которых укладывается в эту сумму. К примеру, дом №9 на улице Полярной Дивизии состоит всего из одного подъезда, его жители уже давно мечтают о капитальном обновлении кровли.

Сергей Воронин, управляющий ТСН: «Она уже нам не раз сообщала о том, что она требует ремонта. Своими силами мы пробовали проводить кое-какие работы, устранять аварийные ситуации. Но ремонт требуется и уже давненько».

На данный момент Минстрой ведёт сбор заявок, поэтому представители тех ТСЖ, которые отвечают требованиям программы, имеют все шансы получить субсидию.