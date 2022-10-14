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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.10.22 19:30

Жители МКД живут в гармонии с председателем ТСН «Гармония»

Уже год Кристина Грасс работает председателем ТСН на улице Крупской Мурманска. Многие согласятся, что её образ совсем не стереотипный для этой профессии. В прошлом Кристина - руководитель одного из фитнес-центров города. Выйдя в декрет, у неё стало больше свободного времени, так пришло решение взять под крыло не клуб, а сразу несколько домов.

Товарищество собственников жилья для кого-то может стать настоящей головной болью, а, например, на улице Крупской, 5 ТСН «Гармония» уже давно активно работает ради благоустройства дома и его жильцов.

Уже год Кристина Грасс работает председателем ТСН на улице Крупской Мурманска. Многие согласятся, что её образ совсем не стереотипный для этой профессии. В прошлом Кристина - руководитель одного из фитнес-центров города. Выйдя в декрет, у неё стало больше свободного времени, так пришло решение взять под крыло не клуб, а сразу несколько домов. 

Кристина Грасс, председатель ТСН «Гармония»: «Моя работа, на самом деле, мне приносит удовольствие и радость. И я надеюсь, что жители, с которыми я общаюсь, с которыми я живу непосредственно на нашем фонде, это видят и чувствуют. Во-первых, я вижу результат своей работы. Мне доставляет большое удовольствие видеть, как ты что-то планируешь и видишь результат своей деятельности. И конечно приятно, когда люди это оценивают».

Работы за последний год было сделано немало. Например, здесь установили камеры видеонаблюдения, они дисциплинируют людей не хуже сторожей. И это, не считая ремонтов и обновлений и снаружи, и внутри многоэтажек.

Культурным мероприятиям тоже есть место. Буквально на днях ТСН организовало ярмарку.

Кристина Грасс, председатель ТСН «Гармония»: «Над темой мы думали недолго. Это мир увлечений, потому что у каждого человека есть хобби, что-то его увлекает, то, что позволяет делать его жизнь ярче и насыщеннее, и интереснее.

Ирина Щербунова живёт в этом доме с 1983 года. Заботится о маленьком саде у подъезда и активно помогает новому председателю. О прошедшей ярмарке отзывается с большим одобрением. Мол, люди стали сближаться.

Ирина Щербунова, житель дома №5: «Мы узнали, что у нас такие мастера-мастерицы. Они у нас и пекут, и вяжут. И мастер-классы были, и рисунки. И конкурсы. У нас и дети были привлечены. И ведущая замечательная. Она организовывала детей. А день вообще нам показался прекрасным. Как специально – солнышко проснулось, целый день с нами играло. И чай был организован, сладкое детям».

Как отмечают жильцы¸ самое хорошее то, что с председателем ТСЖ всегда можно связаться. Более того, у Кристины есть чат, где люди делятся информацией, задают любые вопросы и получают оперативные ответы.

Ирина Щербунова, житель дома №5: «У нас председатель всегда на виду, на связи. К ней всегда можно в любое время достучаться, а она откликнется на любую беду».

Впереди у председателя много планов по улучшению жилищных условий. Что-то сделают сами, а где-то им потребуется помощь. Например, как с вопросом хаотичной парковки в центре двора. Товарищество участвует в программе по улучшению городской среды, заявку уже одобрили, жители надеются, что работы начнутся уже в следующем году.

 

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