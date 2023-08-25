Жители Мончегорска приняли участие в общественном проекте «Инициативы двора», организатором которого выступает Ассоциация муниципальных образований Мурманской области

В этом году горожане поддержали идею установки на придомовых территориях лавочек.

Пожилые люди будут довольны. Сразу 9 лавочек установили во дворах Мончегорска. Точки их размещения выбрали сами жители города. А воплотить в жизнь задуманное удалось благодаря проекту «Инициативы двора».

Жанна Архипова, координатор проекта «Инициативы двора»: «Проект предполагает сделать жизнь во дворе более комфортной».

Помимо дворовых территорий удобные места для ожидания или отдыха сделали и на территории школы №1. Родителям, бабушкам или дедушкам будет где отдохнуть в ожидании свои чад после уроков.

Людмила Голуб, учитель начальных классов школы №1 им. Ваганова: «Эти лавочки удалось нам установить. Горожанам будет здесь очень удобно».

Лавочки в кратчайшие сроки изготовил предприниматель Виталий Матвеенко. Компания делает лавочки из переработанных пластиковых крышек.

Виталий Матвеенко, индивидуальный предприниматель: «Наши скамейки обладают преимуществом, так как материал не подвергается разрушениям».

Участие в проекте «Инициативы двора» – отличный пример, когда жители сплотились и реализовали действительно нужные и полезные проекты.