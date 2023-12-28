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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.12.23 19:30

Жители Мурманска, Кандалакши и Оленегорска благодарят ГОУП «Мурманскводоканал» за новогодние горки

Большая деревянная горка будет хорошим дополнением для детской площадки у памятника «Ждущей». Сюда приходят гулять с детьми, играть и любоваться видами на залив сотни местных жителей. Новая конструкция точно станет ещё одним местом притяжения.

Артём Кузьмин, начальник отдела по связям с общественностью ГОУП «Мурманскводоканал»: «Это место выбрано неспроста. Этот микрорайон густонаселенный, здесь очень много людей проживает, здесь есть высотки, девятиэтажные здания, большой комплекс, где очень много деток. А для того, чтобы им не приходилось ездить куда-то кататься, искать горки Юрий Валерьевич Сердечкин, глава администрации города Мурманска, обратился к нам с такой инициативой».

Эта горка станет подарком жителям города к праздникам. Она появится благодаря усилиям в том числе коллектива «Мурманскводоканала». 

Андрей Костин, заместитель главы администрации города Мурманска, начальник Управления Ленинского административного округа: «Глава администрации Сердечкин Юрий Валерьевич обещал жителям Ленинского административного округа, что горки будут. Своё слово он сдержал. Хотелось бы отметить такие предприятия как «Мурманскводоканал» в лице руководителя Мусатяна Андраника Владимировича».

В городе таких конструкций в этом году установили около 30. Но новые горки силами водоканала построили не только в Мурманске. Они появились также в Кандалакше и Оленегорске.

Александр Самарин, глава Кандалакшкского муниципального района: «Дети здесь посещают набережную очень активно, поэтому этот огромный подарок на Новый год для детишек. Выражаю огромные слова благодарности руководству водоканала за такой подарок».

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск: «В этом году мы преображаем площадь города, готовим её к Новому году. Я думаю, жители города Оленегорска уже видят те изменения, которые сделаны, которые предстоит ещё сделать. У нас появится очередная точка притяжения – это горка. Огромные слова благодарности «Мурманскводоканалу» и лично директору предприятия Андранику Владимировичу Мусатяну за такую прекрасную возможность».

Зима на севере долгая и снег лежит долго, так что горки будут востребованы, скорее всего, большую часть года.

 

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