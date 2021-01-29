Жители Мурманска могут выбрать цветовое оформления фасада школы, строительство которой начнётся уже в этом году

В столице Заполярья на улице Советской в рамках нацпроекта «Образование» будет построена новая школа. На проект выделено порядка 690 миллионов рублей.

Жители города могут сами выбрать вариант цветового оформления фасада будущего здания. Опрос активен до 4 февраля.

Стоит отметить, что представленные схемы раскраски очень сильно отличаются. Есть очень строгий вариант, умеренно сдержанный и буквально «кричащий» красками.