Жители Мурманска скоро будут собирать урожай яблок. И это не шутка!

Расположено дерево в сквере у Мурманского областного драматического тетра, недалеко от памятника пограничникам Арктики. Но найти ее не так-то просто, яблоня как бы спрятана от посторонних глаз. А это идёт ей только на пользу.

Самая северная в Мурманске яблоня дала плоды.

Расположено дерево в сквере у Мурманского областного драматического тетра, недалеко от памятника пограничникам Арктики. Но найти ее не так-то просто, яблоня как бы спрятана от посторонних глаз. А это идёт ей только на пользу.

Конечно, заполярные яблочки - не чета южным и больше похожи на крупные ягоды, впрочем, сорт из Сибири так и называется «Ягодный».

Редкое для наших широт дерево красиво цветет весной, а в «родных» для себя краях еще и наливается красным цветом, но в Мурманске плоды мимикрируют с листвой. Быть может еще не время собирать урожай?!

Высаживают данный сорт яблонь в основном в декоративных целях или же для селекции.