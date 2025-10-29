Жители Мурманская область примут участие в акции «Большой этнографический диктант»

30 тестовых вопросов охватывают общефедеральные темы. Для участников до 16 лет предусмотрены 20 заданий. На ответы отводится 45 минут.

Уже с полночи 1 ноября можно будет отвечать на вопросы Всероссийской просветительской акции, в удобном онлайн формате на официальных сайтах (национальнаяполитика.рф и https://miretno.ru/).

Участниками диктанта могут стать жители Российской Федерации и зарубежных стран.

30 тестовых вопросов охватывают общефедеральные темы. Для участников до 16 лет предусмотрены 20 заданий. На ответы отводится 45 минут.

В прошлом году свыше 17 тысяч жителей Мурманской области стали участниками акции «Большой этнографический диктант».

В этот раз офлайн-площадку откроют в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – Жить!».