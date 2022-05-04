Жители Мурманской области активно приняли участие во всероссийской акции «Поезд помощи Донбассу»

Два вагона гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик волонтёры, общественные деятели, представители бизнеса и неравнодушные граждане Мурманской области собрали в рамках акции «Поезд помощи Донбассу».

Павел Ненашев, участник молодёжки ОНФ: «Необходима, нужна помощь и поддержка русских людей, нужна первая помощь необходимая, это естественно жизненно важные необходимые продукты первой необходимости. Мы, как русские люди, мы всегда придём на помощь».

«Всё, что находится в вагонах, ни одна пачка крупы и ни одна банка консервов не уйдут не туда», – заявил глава регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома ОНФ Мурманской области: «Я видел там обстрелянные поликлиники, детские поликлиники, родильные дома. Это страшно. Люди, которым не хватает воды, продуктов питания, гигиенических средств. Поэтому мы там раздавали всё людям. Собирали большие коробки и каждому раздавали в руки. Чтобы люди даже не сомневались, кто приносит помощь. Там ничего не уйдёт куда-то налево. Все приходит до простых людей. Есть за это ответственные люди, которые отвечают за каждое направление работы. Поэтому вся гуманитарная помощь будет предоставлена тем людям, которые в этом нуждаются».

Продовольственные товары и гигиенические наборы общим весом 60 тонн отправили в Москву. В столице из таких вагонов будет сформирован железнодорожный состав. В акции уже приняли участие 63 региона.