Жители Мурманской области чем-то встревожены

Аналитики сервиса «Профи» составили так называемый рейтинг тревожности городов и субъектов. Первое место в нём занял Курск, второе - Вологда, а на третьем месте расположился Мурманск. Об этом сообщает ТАСС.

«У жителей Курска спрос на услуги психологов вырос в 2 раза (+99%), у вологжан - в 1,9 раза (+86%), у мурманчан и якутян - в 1,8 раза (+79% и +76% соответственно)», - говорится в исследовании. Между тем, отмечают аналитики, в среднем по стране востребованность психологов выросла на 11%.

Исследовании проводилось с 1 января по 30 сентября 2022 года.