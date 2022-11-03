День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.11.22 19:30
Жители Мурманской области чем-то встревожены
Аналитики сервиса «Профи» составили так называемый рейтинг тревожности городов и субъектов. Первое место в нём занял Курск, второе - Вологда, а на третьем месте расположился Мурманск. Об этом сообщает ТАСС.
«У жителей Курска спрос на услуги психологов вырос в 2 раза (+99%), у вологжан - в 1,9 раза (+86%), у мурманчан и якутян - в 1,8 раза (+79% и +76% соответственно)», - говорится в исследовании. Между тем, отмечают аналитики, в среднем по стране востребованность психологов выросла на 11%.
Исследовании проводилось с 1 января по 30 сентября 2022 года.
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Последние комментарии
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
Д.О. Вернер
01.11.22 19:41
"...за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза..." - увы, это не равно тому, что к жизни в родной стране интерес вырос в 2 раза...
Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
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