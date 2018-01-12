Жители Мурманской области готовы лететь на отдых в Египет

С 1 февраля граждане России снова беспрепятственно могут улететь из Москвы в Египет. Правда, пока мораторий снят исключительно с одним аэропортом в Каире, который, в отличие от Хургады и Шарм-эль-Шейха, сложно назвать самым туристически привлекательным городом. Журналисты «Арктик-ТВ» попытались выяснить у северян, насколько им интересно это направление для отдыха.

По словам представителей одного из туристических агентств города, новость о возобновлении авиасообщения между Египтом и Россией вызвала всплеск интереса среди жителей региона. По крайней мере, обращаться к операторам с вопросами об отдыхе в этой жаркой стране стали чаще. Перелёты начнутся в феврале, но отправиться можно будет только в Каир, а вот воздушные гавани Хургады и Шарм-эль-Шейха, контролирующие органы пока посчитали небезопасными. Скорее всего, направление откроют только в будущем году. Впрочем, это не значит, что желающие полежать на заграничных пляжах, должны сидеть дома и только мечтать об отелях, где «все включено».

- В конце апреля можно будет улететь прямо из Мурманска в Турцию, в Анталию, - сообщила нам Анна Фищук, менеджер турагентства по выездному туризму.

Благодаря чартерным рейсам Турция теперь ещё и более бюджетная альтернатива, но, по правде говоря, те, кто хотел попасть в Египет, делали это через третьи страны, например, Белоруссию. Таких сограждан находится достаточно, по данным одного из билетных порталов, число запросов из России в прошлом году увеличилось более чем на 50%. И это, несмотря на фактическое отсутствие скидок и заметно подросшие цены на тур. Бюджетным Египет теперь не назовешь. Вопреки расхожему мнению, эксперты говорят о том, что стоимость отдыха в стране пирамид только вырастет.

В группе «Арктик-ТВ» в социальной сети «ВКконтакте» был проведён опрос по этой теме. Около 22 процентов участников опроса считают, что если и отдыхать за границей, то в более безопасных местах. Примерно столько же проголосовали и за перелёт в Египет. Как-то не патриотично, ведь сообщения отменили из-за теракта произошедшего в 2015 году на борту российского воздушного судна следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Трагедия унесла жизни всех пассажиров рейса.