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День за днём с «Арктик-ТВ»12.01.18 19:30

Жители Мурманской области готовы лететь на отдых в Египет

С 1 февраля граждане России снова беспрепятственно  могут улететь из Москвы в Египет. Правда, пока мораторий снят исключительно с одним аэропортом в Каире, который,  в отличие от Хургады и Шарм-эль-Шейха,  сложно назвать самым туристически привлекательным городом. Журналисты «Арктик-ТВ» попытались выяснить у северян, насколько им интересно это направление для отдыха. 

По словам представителей одного из туристических агентств города, новость о возобновлении авиасообщения между Египтом и Россией вызвала всплеск интереса среди жителей региона. По крайней мере, обращаться к операторам с вопросами об отдыхе в этой жаркой стране стали чаще. Перелёты начнутся в феврале, но отправиться можно будет только в Каир, а вот воздушные гавани Хургады и Шарм-эль-Шейха, контролирующие органы пока посчитали небезопасными. Скорее всего, направление откроют  только в будущем году.  Впрочем, это не значит, что желающие полежать на заграничных пляжах, должны сидеть дома и только мечтать об отелях, где «все включено».  

- В конце апреля можно будет улететь прямо из Мурманска в Турцию, в Анталию, - сообщила нам  Анна Фищук, менеджер турагентства по выездному туризму.

Благодаря чартерным рейсам Турция теперь ещё и более бюджетная альтернатива, но, по правде говоря,  те, кто хотел попасть в Египет, делали это через третьи страны, например, Белоруссию. Таких сограждан находится достаточно, по данным одного из билетных порталов, число запросов  из России  в прошлом году увеличилось более чем на 50%. И это, несмотря на фактическое отсутствие скидок и заметно подросшие цены на тур. Бюджетным Египет теперь не назовешь. Вопреки расхожему мнению, эксперты говорят о том,  что стоимость отдыха  в стране пирамид только вырастет.

В группе «Арктик-ТВ» в социальной сети «ВКконтакте» был проведён опрос по этой теме. Около 22 процентов участников опроса считают, что если и отдыхать за границей, то в более безопасных местах. Примерно столько же проголосовали и за перелёт в Египет. Как-то не патриотично, ведь сообщения отменили из-за теракта произошедшего в 2015  году на борту российского воздушного судна следовавшего из  Шарм-эль-Шейха в Петербург. Трагедия унесла жизни всех пассажиров рейса.  

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