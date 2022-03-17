День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.03.22 19:30
Жители Мурманской области могут легко найти ближайший контейнер под макулатуру
Экомодули нанесли на интерактивную карту портала «Наш Север».
Чтобы узнать адреса пунктов сбора макулатуры, северянам необходимо перейти на портал «Наш Север», зайти в раздел «Карты» и выбрать нужный фильтр из списка. Сервис позволяет определить местоположение пользователя и подобрать ближайшую точку приёма вторичного сырья.
В нашем регионе установлены более 20 контейнеров, а в ближайшее время появятся ещё 48. Деньги, вырученные от реализации макулатуры, направят на лечение и реабилитацию детей с тяжёлыми заболеваниями.
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